Украинский легионер покинет польский клуб, который понизился в классе
Артем Полярус и «Заглембе» Сосновец решили не продлевать контракт
Как стало известно Sport.ua, польский клуб «Заглембе» Сосновец принял решение не продлевать контракт с украинским вингером Артемом Полярусом.
Соглашение 31-летнего игрока действует до 30 июня 2024 года. Полярус провел за «Заглембе» Сосновец 14 матчей без результативных действий.
В минувшем сезоне команду возглавлял экс-наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич, но был уволен после шести матчей, в которых команда потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью.
По итогам сезона 2023/24 «Заглембе» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Второго дивизиона Польши и понизился в классе.
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