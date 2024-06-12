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Польша
12 июня 2024, 02:23 | Обновлено 12 июня 2024, 02:50
218
0

Украинский легионер покинет польский клуб, который понизился в классе

Артем Полярус и «Заглембе» Сосновец решили не продлевать контракт

12 июня 2024, 02:23 | Обновлено 12 июня 2024, 02:50
218
0
Украинский легионер покинет польский клуб, который понизился в классе
ФК Заглембе Сосновец. Артем Полярус

Как стало известно Sport.ua, польский клуб «Заглембе» Сосновец принял решение не продлевать контракт с украинским вингером Артемом Полярусом.

Соглашение 31-летнего игрока действует до 30 июня 2024 года. Полярус провел за «Заглембе» Сосновец 14 матчей без результативных действий.

В минувшем сезоне команду возглавлял экс-наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич, но был уволен после шести матчей, в которых команда потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью.

По итогам сезона 2023/24 «Заглембе» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Второго дивизиона Польши и понизился в классе.

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Артем Полярус Заглембе Сосновец трансферы расторжение контракта инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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