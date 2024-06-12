Украинский легионер покинет польский клуб, который понизился в классе

Как стало известно Sport.ua, польский клуб «Заглембе» Сосновец принял решение не продлевать контракт с украинским вингером Артемом Полярусом.

Соглашение 31-летнего игрока действует до 30 июня 2024 года. Полярус провел за «Заглембе» Сосновец 14 матчей без результативных действий.

В минувшем сезоне команду возглавлял экс-наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич, но был уволен после шести матчей, в которых команда потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью.

По итогам сезона 2023/24 «Заглембе» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Второго дивизиона Польши и понизился в классе.