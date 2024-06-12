Тренер Молдовы: «Сборная Украины превзошла нас по всем параметрам»
Сергей Клещенко на пресс-конференции отметил справедливость поражения
Главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко на пресс-конференции подвел итоги товарищеского матча в Кишиневе с командой Украины, который хозяева проиграли со счетом 0:4:
«Сегодня сборная Украины по всем параметрам превзошла нашу команду. Конечно, быстрый пропущенный мяч сыграл свою роль. Потом мы не смогли собраться. Прежде всего, мы проиграли в страсти. Мы слишком бережно относились к сопернику. Не знаю, с чем это связано.
После перерыва моя команда пыталась изменить ситуацию. Может быть, в определенных моментах нам это удалось. Но мы пропустили еще два гола и результат оказался закономерным».
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