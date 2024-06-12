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Чемпионат Европы
12 июня 2024, 02:03 | Обновлено 12 июня 2024, 02:10
164
0

Тренер Молдовы: «Сборная Украины превзошла нас по всем параметрам»

Сергей Клещенко на пресс-конференции отметил справедливость поражения

12 июня 2024, 02:03 | Обновлено 12 июня 2024, 02:10
164
0
Тренер Молдовы: «Сборная Украины превзошла нас по всем параметрам»
fmf.md. Сергей Клещенко

Главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко на пресс-конференции подвел итоги товарищеского матча в Кишиневе с командой Украины, который хозяева проиграли со счетом 0:4:

«Сегодня сборная Украины по всем параметрам превзошла нашу команду. Конечно, быстрый пропущенный мяч сыграл свою роль. Потом мы не смогли собраться. Прежде всего, мы проиграли в страсти. Мы слишком бережно относились к сопернику. Не знаю, с чем это связано.

После перерыва моя команда пыталась изменить ситуацию. Может быть, в определенных моментах нам это удалось. Но мы пропустили еще два гола и результат оказался закономерным».

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товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Молдовы по футболу Молдова - Украина Евро-2024
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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