Тренер Молдовы: «Сборная Украины превзошла нас по всем параметрам»

Главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко на пресс-конференции подвел итоги товарищеского матча в Кишиневе с командой Украины, который хозяева проиграли со счетом 0:4:

«Сегодня сборная Украины по всем параметрам превзошла нашу команду. Конечно, быстрый пропущенный мяч сыграл свою роль. Потом мы не смогли собраться. Прежде всего, мы проиграли в страсти. Мы слишком бережно относились к сопернику. Не знаю, с чем это связано.

После перерыва моя команда пыталась изменить ситуацию. Может быть, в определенных моментах нам это удалось. Но мы пропустили еще два гола и результат оказался закономерным».