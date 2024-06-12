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  4. Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Чемпионат Европы
12 июня 2024, 00:29 |
412
0

Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?

Криштиану помог Португалии разгромить Ирландию 3:0, оформив дубль

12 июня 2024, 00:29 |
412
0
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

11 июня Криштиану Роналду оформил дубль за сборную Португалии и помог команде разгромить Ирландию со счетом 3:0 в товарищеском матче.

Для КриРо это 129-й и 130-й голы за национальную команду. Португальский форвард является лучшим бомбардиром в истории футбола на международной арене (выступления за сборную).

Ближайший преследователь – Али Даеи из Ирана (109 голов). Что касается вечного соперника Роналду Лионеля Месси, то у него 106 забитых мячей за национальную команду Аргентины.

В топ-5 также входят Сунил Четри (Индия, 94) и Мохтар Дохари (Малайзия, 89).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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