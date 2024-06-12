Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?

11 июня Криштиану Роналду оформил дубль за сборную Португалии и помог команде разгромить Ирландию со счетом 3:0 в товарищеском матче.

Для КриРо это 129-й и 130-й голы за национальную команду. Португальский форвард является лучшим бомбардиром в истории футбола на международной арене (выступления за сборную).

Ближайший преследователь – Али Даеи из Ирана (109 голов). Что касается вечного соперника Роналду Лионеля Месси, то у него 106 забитых мячей за национальную команду Аргентины.

В топ-5 также входят Сунил Четри (Индия, 94) и Мохтар Дохари (Малайзия, 89).