11 июня в Кишиневе прошел товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины. Украинская команда разгромила соперника со счетом 4:0.

На 30-й минуте травму получил основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко. Игрок не смог продолжить матч и был заменен на Александра Зинченко.

После матча Миколенко вышел на связь и поблагодарил болельщиков за поддержку. Виталий также отреагировал на награду «Лев матча».

«Спасибо всем за поддержку! Восстановлюсь как можно скорее. У нас такая хорошая команда, что только так можно выиграть «Льва матча», – написал Миколенко.

Сборная Украины 17 июня в первом матче группового этапа Евро 2024 сыграет против Румынии.

ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой