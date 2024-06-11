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  4. ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2024, 23:47 | Обновлено 12 июня 2024, 00:33
4373
3

ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой

Виталий пообещал восстановиться как можно скорее

11 июня 2024, 23:47 | Обновлено 12 июня 2024, 00:33
4373
3
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

11 июня в Кишиневе прошел товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины. Украинская команда разгромила соперника со счетом 4:0.

На 30-й минуте травму получил основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко. Игрок не смог продолжить матч и был заменен на Александра Зинченко.

После матча Миколенко вышел на связь и поблагодарил болельщиков за поддержку. Виталий также отреагировал на награду «Лев матча».

«Спасибо всем за поддержку! Восстановлюсь как можно скорее. У нас такая хорошая команда, что только так можно выиграть «Льва матча», – написал Миколенко.

Сборная Украины 17 июня в первом матче группового этапа Евро 2024 сыграет против Румынии.

ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Микола Захарченко
Здоров'я та швидшого відновлення !
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+2
Болела
По ходу, настрій позитивний. Нормс!
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0
New Zealander
спорт уа ви фразу миколенка неправильно написали. Гляньте на плакат що він насправді сказав
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0
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