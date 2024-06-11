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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 22:15 | Обновлено 11 июня 2024, 22:16
2592
1

Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины перед стартом Евро-2024

Яремчук сравнялся с Сергеем Ребровым, Цыганков вошел в топ-6, Довбик – в топ-10

11 июня 2024, 22:15 | Обновлено 11 июня 2024, 22:16
2592
1
Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины перед стартом Евро-2024
УАФ

11 июня сборная Украины провела последний товарищеский матч перед стартом Евро-2024, которое пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

В Кишиневе национальная украинская команда разгромила Молдову со счетом 4:0. Голами отличились Роман Яремчук, Виктор Цыганков, Артем Довбик и Георгий Судаков.

Благодаря забитому мячу Яремчук сравнялся с наставником сине-желтых Сергеем Ребровым по голам за сборную Украину – 15. Цыганков вошел в топ-6, догнав Олега Гусева – 13. Довбик ворвался в топ-10 с 10 голами.

Лучшим бомбардиром в истории сборной остается Андрей Шевченко – 48. На втором месте располагается Андрей Ярмоленко, который поедет с командой на чемпионат Европы.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины:

  • 1. Андрей Шевченко – 48
  • 2. Андрей Ярмоленко – 46
  • 3. Евгений Коноплянка – 21
  • 4–5. Роман Яремчук – 15
  • 4–5. Сергей Ребров – 15
  • 6–7. Виктор Цыганков – 13
  • 6–7. Олег Гусев – 13
  • 8. Сергей Назаренко – 12
  • 9. Евгений Селезнев – 11
  • 10. Артем Довбик – 10

Видео голов и обзор матча Молдова – Украина (0:4)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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MCD-MEL
Цього року, Довбик має вийти на чисте четверте місце!!!
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