Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины перед стартом Евро-2024
Яремчук сравнялся с Сергеем Ребровым, Цыганков вошел в топ-6, Довбик – в топ-10
11 июня сборная Украины провела последний товарищеский матч перед стартом Евро-2024, которое пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
В Кишиневе национальная украинская команда разгромила Молдову со счетом 4:0. Голами отличились Роман Яремчук, Виктор Цыганков, Артем Довбик и Георгий Судаков.
Благодаря забитому мячу Яремчук сравнялся с наставником сине-желтых Сергеем Ребровым по голам за сборную Украину – 15. Цыганков вошел в топ-6, догнав Олега Гусева – 13. Довбик ворвался в топ-10 с 10 голами.
Лучшим бомбардиром в истории сборной остается Андрей Шевченко – 48. На втором месте располагается Андрей Ярмоленко, который поедет с командой на чемпионат Европы.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины:
- 1. Андрей Шевченко – 48
- 2. Андрей Ярмоленко – 46
- 3. Евгений Коноплянка – 21
- 4–5. Роман Яремчук – 15
- 4–5. Сергей Ребров – 15
- 6–7. Виктор Цыганков – 13
- 6–7. Олег Гусев – 13
- 8. Сергей Назаренко – 12
- 9. Евгений Селезнев – 11
- 10. Артем Довбик – 10
Видео голов и обзор матча Молдова – Украина (0:4)
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