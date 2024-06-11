Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины перед стартом Евро-2024

11 июня сборная Украины провела последний товарищеский матч перед стартом Евро-2024, которое пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

В Кишиневе национальная украинская команда разгромила Молдову со счетом 4:0. Голами отличились Роман Яремчук, Виктор Цыганков, Артем Довбик и Георгий Судаков.

Благодаря забитому мячу Яремчук сравнялся с наставником сине-желтых Сергеем Ребровым по голам за сборную Украину – 15. Цыганков вошел в топ-6, догнав Олега Гусева – 13. Довбик ворвался в топ-10 с 10 голами.

Лучшим бомбардиром в истории сборной остается Андрей Шевченко – 48. На втором месте располагается Андрей Ярмоленко, который поедет с командой на чемпионат Европы.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины:

1. Андрей Шевченко – 48

2. Андрей Ярмоленко – 46

3. Евгений Коноплянка – 21

4–5. Роман Яремчук – 15

4–5. Сергей Ребров – 15

6–7. Виктор Цыганков – 13

6–7. Олег Гусев – 13

8. Сергей Назаренко – 12

9. Евгений Селезнев – 11

10. Артем Довбик – 10

Видео голов и обзор матча Молдова – Украина (0:4)