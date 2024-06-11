Виктор ЦИГАНКОВ: «Едем на Евро не просто сыграть. Верю в нашу победу»

11 июня в Кишиневе прошел товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины. Украинская команда разгромила соперника со счетом 4:0.

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После завершения матча хавбек сборной Украины Виктор Цыганков поделился своими эмоциями.

«Мы забили быстрый гол, после чего стало легче играть, владели инициативой, потом забили второй, стало еще легче. Матч прошел по хорошему сценарию.

Участие на Евро-2024 – это праздник для нас, для людей и для нашей страны, хочется подарить им хорошие эмоции, мы прекрасно понимаем, какая на нас возложена ответственность. Едем на Евро не просто сыграть, мы знаем, за кого мы сражаемся. Верю в нашу победу», – сказал Цыганков.

Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).