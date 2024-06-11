Ребров оценил разгромную победу в матче против Молдовы и травму Миколенко

Сборная Украины в контрольном матче обыграла Молдову со счетом 4:0. Это был последний спарринг национальной команды перед Евро-2024.

Игру оценил наставник Сергей Ребров, который отдельно остановился на травме ведущего защитника Виталия Миколенко.

«Сделаем выводы после трех матчей, они нам помогут на Евро. Я доволен, что мы завершили эти матчи без травм. Виталий Миколенко закончит обследование и надеюсь, что все будет нормально. Это не та травма, что была раньше, это другое повреждение. Надеемся, что все будет нормально с Виталием».

«Мы разберем этим матчи. Не имеет значения, что 4:0 – всегда есть, что проанализировать. У нас были ошибки, будем исправлять. Я рад, что мы сегодня выиграли и добавили уверенности перед Евро. В хорошей атмосфере готовимся к турниру. Это последний и очень важный матч перед чемпионатом Европы. Выделять никого не буду».

«Для Украины это большое событие, большие событие для страны, которая находится в состоянии войны. И мы сделаем все для нашей страны, чтобы достойно нас представить», — сказал Ребров.

Украина стартует на Евро-2024 17 июня матчем против Румынии.