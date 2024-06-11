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  4. Ребров оценил разгромную победу в матче против Молдовы и травму Миколенко
Чемпионат Европы
11 июня 2024, 21:26 | Обновлено 11 июня 2024, 21:28
3992
1

Ребров оценил разгромную победу в матче против Молдовы и травму Миколенко

Комментарий тренера после победы в контрольном матче

11 июня 2024, 21:26 | Обновлено 11 июня 2024, 21:28
3992
1
Ребров оценил разгромную победу в матче против Молдовы и травму Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Сборная Украины в контрольном матче обыграла Молдову со счетом 4:0. Это был последний спарринг национальной команды перед Евро-2024.

Игру оценил наставник Сергей Ребров, который отдельно остановился на травме ведущего защитника Виталия Миколенко.

«Сделаем выводы после трех матчей, они нам помогут на Евро. Я доволен, что мы завершили эти матчи без травм. Виталий Миколенко закончит обследование и надеюсь, что все будет нормально. Это не та травма, что была раньше, это другое повреждение. Надеемся, что все будет нормально с Виталием».

«Мы разберем этим матчи. Не имеет значения, что 4:0 – всегда есть, что проанализировать. У нас были ошибки, будем исправлять. Я рад, что мы сегодня выиграли и добавили уверенности перед Евро. В хорошей атмосфере готовимся к турниру. Это последний и очень важный матч перед чемпионатом Европы. Выделять никого не буду».

«Для Украины это большое событие, большие событие для страны, которая находится в состоянии войны. И мы сделаем все для нашей страны, чтобы достойно нас представить», — сказал Ребров.

Украина стартует на Евро-2024 17 июня матчем против Румынии.

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Иван Зинченко Источник: MEGOGO
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Комментарии 1
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Болела
Так, вангую що Микола на Євро зіграє. Можливо не у першому матчі. 
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