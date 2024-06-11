Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Торпедо Кутаиси согласовал контракт с экс-беком сборной Франции
Другие новости
11 июня 2024, 18:56 |
1150
0

Торпедо Кутаиси согласовал контракт с экс-беком сборной Франции

Громкий трансфер для чемпионата Грузии

11 июня 2024, 18:56 |
1150
0
Торпедо Кутаиси согласовал контракт с экс-беком сборной Франции
instagram.com/mamadousakho

Грузинский «Торпедо» Кутаиси объявил о согласовании контракта с французским центрбеком Мамаду Сако.

Сообщается, что переговоры между сторонами шли около двух месяцев, но в итоге увенчались успехом.

12 июня Сако должен прибыть в Тбилиси на прохождение медосмотра, а официальное подписание контракта между сторонами состоится 13 июня.

В «Торпедо» Кутаиси Сако перебирается на правах свободного агента, в статусе которого пребывал с осени минувшего года.

Ранее Сако был изгнан из «Монпелье» за драку с главным тренером.

Отметим, что на счету Сако 29 матчей и 2 гола за сборную Франции. В свое время центрбек играл за ПСЖ и «Ливерпуль», а впоследствии «красные» продали его за 28 миллионов евро в «Кристал Пэлас».

По теме:
Реалу предложили €100 млн за звездного игрока стартового состава
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
Трабзонспор согласовал покупку Яремчука у Брюгге за 3 млн. Но есть нюанс
Мамаду Сако Торпедо Кутаиси трансферы сборная Франции по футболу чемпионат Грузии по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Торпедо Кутаиси
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
Футбол | 11 июня 2024, 00:12 5
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины

«Милан» нацелился на Довбика

Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Футбол | 11 июня 2024, 03:11 4
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико

Украинец может перейти в «Манчестер Юнайтед»

ВИНИСИУС Жуниор: «Я не жертва расизма, я мучитель расистов»
Футбол | 11.06.2024, 17:15
ВИНИСИУС Жуниор: «Я не жертва расизма, я мучитель расистов»
ВИНИСИУС Жуниор: «Я не жертва расизма, я мучитель расистов»
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Футбол | 11.06.2024, 11:04
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Лунин прокомментировал результативность Довбика в Ла Лиге сезона 2023/24
Футбол | 11.06.2024, 18:29
Лунин прокомментировал результативность Довбика в Ла Лиге сезона 2023/24
Лунин прокомментировал результативность Довбика в Ла Лиге сезона 2023/24
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа порекомендовал Пересу обратить внимание на испанского вратаря
Куртуа порекомендовал Пересу обратить внимание на испанского вратаря
10.06.2024, 01:12
Футбол
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?
09.06.2024, 20:20
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
10.06.2024, 19:08 27
Футбол
Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»
Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»
10.06.2024, 09:53
Бокс
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
10.06.2024, 04:12
Бокс
Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары
Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары
10.06.2024, 11:22 4
Бокс
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
10.06.2024, 03:01 13
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
10.06.2024, 02:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем