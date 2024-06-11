Торпедо Кутаиси согласовал контракт с экс-беком сборной Франции
Громкий трансфер для чемпионата Грузии
Грузинский «Торпедо» Кутаиси объявил о согласовании контракта с французским центрбеком Мамаду Сако.
Сообщается, что переговоры между сторонами шли около двух месяцев, но в итоге увенчались успехом.
12 июня Сако должен прибыть в Тбилиси на прохождение медосмотра, а официальное подписание контракта между сторонами состоится 13 июня.
В «Торпедо» Кутаиси Сако перебирается на правах свободного агента, в статусе которого пребывал с осени минувшего года.
Ранее Сако был изгнан из «Монпелье» за драку с главным тренером.
Отметим, что на счету Сако 29 матчей и 2 гола за сборную Франции. В свое время центрбек играл за ПСЖ и «Ливерпуль», а впоследствии «красные» продали его за 28 миллионов евро в «Кристал Пэлас».
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