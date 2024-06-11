Реалу предложили €100 млн за звездного игрока стартового состава
«Аль-Наср» заинтересовался Антонио Рюдигером
«Реал» получил солидное предложение по трансферу ключевого защитника.
По информации Fichajes, саудовский клуб «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду, предложил мадридскому клубу 100 миллионов евро за защитника Антонио Рюдигера. Саудовский клуб заманивает Антонио Рюдигера солидной зарплатой, которая будет составлять 100 миллионов евро с контрактом на четыре года.
Рюдигер провел в этом сезоне за «Реал» 48 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что между Антонио Рюдигером и Никласом Фюллькругом вспыхнул конфликт.
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