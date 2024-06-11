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  4. Реалу предложили €100 млн за звездного игрока стартового состава
Испания
11 июня 2024, 20:29 |
4192
2

Реалу предложили €100 млн за звездного игрока стартового состава

«Аль-Наср» заинтересовался Антонио Рюдигером

11 июня 2024, 20:29 |
4192
2
Реалу предложили €100 млн за звездного игрока стартового состава
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

«Реал» получил солидное предложение по трансферу ключевого защитника.

По информации Fichajes, саудовский клуб «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду, предложил мадридскому клубу 100 миллионов евро за защитника Антонио Рюдигера. Саудовский клуб заманивает Антонио Рюдигера солидной зарплатой, которая будет составлять 100 миллионов евро с контрактом на четыре года.

Рюдигер провел в этом сезоне за «Реал» 48 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что между Антонио Рюдигером и Никласом Фюллькругом вспыхнул конфликт.

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Антонио Рюдигер трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Аль-Наср Эр-Рияд
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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naverland
Лучший защитник. Нет смысла продавать.
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+2
Serhii P.
Продадуть, звичайно, Рюдігеру вже 31 рік
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+1
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