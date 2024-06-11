Реалу предложили €100 млн за звездного игрока стартового состава

«Реал» получил солидное предложение по трансферу ключевого защитника.

По информации Fichajes, саудовский клуб «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду, предложил мадридскому клубу 100 миллионов евро за защитника Антонио Рюдигера. Саудовский клуб заманивает Антонио Рюдигера солидной зарплатой, которая будет составлять 100 миллионов евро с контрактом на четыре года.

Рюдигер провел в этом сезоне за «Реал» 48 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что между Антонио Рюдигером и Никласом Фюллькругом вспыхнул конфликт.