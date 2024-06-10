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Чемпионат Европы
10 июня 2024, 20:25 | Обновлено 10 июня 2024, 20:26
2417
0

Игроки сборной Германии едва не подрались во время тренировки

Между Антонио Рюдигером и Никласом Фюллькругом вспыхнул конфликт

10 июня 2024, 20:25 | Обновлено 10 июня 2024, 20:26
2417
0
Игроки сборной Германии едва не подрались во время тренировки
Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Фюллькруг и Антонио Рюдигер

В лагере сборной Германии напряженная обстановка накануне старта команды на Евро-2024. По информации Bild, сегодня во время тренировки между защитником «Реала» Антонио Рюдигером и форвардом «Боруссии» Дортмунд Никласом Фюллькругом едва не началась драка.

Команда отрабатывала стандартные положения, Рюдигер очень плотно удерживал Фюллькруга, после чего повалил его на газон. Форварду это не понравилось, он поднялся и начал кричать на своего оппонента.

Рюдигер и Фюллькруг начали толкать друг друга, оба были готовы вступить в драку, но футболистов вовремя разняли их партнеры по команде.

Напомним, 1 мая Рюдигер и Фюллькруг противостояли друг другу в финале Лиги чемпионом. «Реал» обыграл «Боруссию» со счетом 2:0.

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Антонио Рюдигер Никлас Фуллкруг сборная Германии по футболу драка Евро-2024
Олег Дидух Источник: Bild
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