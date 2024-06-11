Лунин прокомментировал результативность Довбика в Ла Лиге сезона 2023/24

Голкипер «Реала» Андрей Лунин оценил результативность нападающего Артема Довбика в Ла Лиге сезона 2023/24:

– Меня полностью устраивает его результативность, ведь он забивал всем, кроме «Реала».

Покер Серлота в предпоследнем туре? Он хорошую игру провел, но у нас было много ошибок в обороне. Обидно, что пропустили аж четыре гола, но мячи были тяжелые, однако я доволен тем, что смог спасти еще 4-5 раз.

– После того, как Серлот забил четыре, Артем тебе не написал: «Как так?»

– Мы его простимулировали, чтобы он не расслаблялся до конца сезона.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.