11 июня в 19:00 в Кишиневе состоится товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

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Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

Спарринг в Кишиневе – последний перед Евро-2024.

Стал известен стартовый состав сборной Украины на спарринг против Молдовы

Украина: 23. Андрей Лунин, 16. Виталий Миколенко, 22. Николай Матвиенко, 13. Илья Забарный, 2. Ефим Конопля, 6. Тарас Степаненко (к), 19. Николай Шапаренко, 10. Михаил Мудрик, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 9. Роман Яремчук.

Запас: 1. Георгий Бущан, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 20. Александр Зубков, 21. Валерий Бондарь, 24. Александр Тымчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

Молдова: 23. Дориан Райлян, 2. Олег Рябчук, 4. Владислав Бабогло, 5. Вячеслав Посмак, 7. Артур Ионицэ, 8. Никита Моцпан, 9. Ион Николaеску, 10. Виталий Дамашкан, 13. Максим Кожокару, 14. Артур Кречун, 22. Вадим Раца.