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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 17:45 | Обновлено 11 июня 2024, 18:20
5992
41

Стал известен стартовый состав сборной Украины на спарринг против Молдовы

11 июня в 19:00 в Кишиневе состоится товарищеский матч сборных

11 июня 2024, 17:45 | Обновлено 11 июня 2024, 18:20
5992
41
Стал известен стартовый состав сборной Украины на спарринг против Молдовы

11 июня в 19:00 в Кишиневе состоится товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

Спарринг в Кишиневе – последний перед Евро-2024.

Стал известен стартовый состав сборной Украины на спарринг против Молдовы

Украина: 23. Андрей Лунин, 16. Виталий Миколенко, 22. Николай Матвиенко, 13. Илья Забарный, 2. Ефим Конопля, 6. Тарас Степаненко (к), 19. Николай Шапаренко, 10. Михаил Мудрик, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 9. Роман Яремчук.

Запас: 1. Георгий Бущан, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 20. Александр Зубков, 21. Валерий Бондарь, 24. Александр Тымчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

Молдова: 23. Дориан Райлян, 2. Олег Рябчук, 4. Владислав Бабогло, 5. Вячеслав Посмак, 7. Артур Ионицэ, 8. Никита Моцпан, 9. Ион Николaеску, 10. Виталий Дамашкан, 13. Максим Кожокару, 14. Артур Кречун, 22. Вадим Раца.

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Комментарии 41
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C.Пеклов
Ось приблизно основний склад на перший матч Євро...
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+5
PUMA
Щур отсосун всрався та сховався в Саудівській Аравії?
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+4
Показать Скрыть 4 ответа
DK1961
Совершенно точно лучше Сваток, чем Матвиенко, Бражко, чем Степаненко, Довбик, чем Яремчук
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+4
Показать Скрыть 4 ответа
vitaha33
Це основа на Євро, тільки Довбик на євро буде в основі
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
Boodya
Якщо Шапа буде основним на євро, це буде дуже добре.
Гарну форму набрав
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+2
fifa2020
Нормальний склад, головне без сидорчука і бущана)
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
TarasTaras94
Чому Бражку не дали повного матчу зіграти? Ну не той вже Тарас у руйнуванні, що раніше, а при розіграші він навіть у найкращі часи був лише статистом. Ну і можна було Довбика ставити, хоча він і так зіграний з Циганковом, тому це не проблема. Два є наші атакуючі ПЗ для мене найбільше таймниця, взагалі неясно хто буде грати 
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+1
sania
Мудрик дуже сумнівний + в атаку і однозначний - в оборону. З Молдаванами можливо і пройде, в оф. ігах більше шкоди ніж користі.
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+1
sania
Однозначно Бражко замість Степаненка і Сваток замість Матвієнка , тоді можливо щось вийде.
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+1
Показать Скрыть 6 ответов
Лига
Выиграем в разницу два гола, а возможно и больше
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
fifa2020
Зінченка можна попробувати на місце Мудрика в другому таймі!
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0
Remark
Ну і можливо замість Шапи можна Зіну поставити. Тут 50 на 50.
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0
antt
Оптимум, якщо не рахувати форвардів
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-1
OtsoCity
Дуже добре, маємо впевнено перемагати👍
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
Окрім Привоза та Яремчука - це основний склад на Євро.
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-3
George1
Привозов! Бондаря, Тымчика и Бущана отправили штурмовать посадки под Очеретино 
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
Fred1
ребров грьобаний сєпар, знову лугандонів поставив грьобаних матвієнка, шапаренка, коноплю та мудакова  
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-5
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