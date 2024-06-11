ВИНИСИУС Жуниор: «Я не жертва расизма, я мучитель расистов»
Вингер «Реала» – о тюремных сроках для фанатов «Валенсии»
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал решение суда приговорить трех фанатов «Валенсии» к 8-месячным тюремным срокам за расистские оскорбления в адрес бразильца:
«Многие призывали меня игнорировать это, тогда как другие говорили, что моя борьба была напрасной и что я должен просто сосредоточиться на игре в футбол. Но, как я всегда говорил, я не жертва расизма. Я мучитель расистов.
Это первый уголовный приговор в истории Испании. Это исторический момент для всех темнокожих людей. Пусть другие расисты боятся, стыдятся и прячутся в тени. Иначе я буду здесь, чтобы вернуть то, что принадлежит мне. Спасибо Ла Лиге и «Реалу» за их помощь в этом. Впереди еще больше».
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