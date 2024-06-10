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Испания
10 июня 2024, 19:28 | Обновлено 10 июня 2024, 19:29
378
3

Оскорбляли Винисиуса. Три фана получили тюремные сроки за расизм

Первый подобный вердикт в истории страны

10 июня 2024, 19:28 | Обновлено 10 июня 2024, 19:29
378
3
Оскорбляли Винисиуса. Три фана получили тюремные сроки за расизм
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Впервые в истории Испании футбольные болельщики получили тюремное наказание за расизм. Три фана «Валенсии» проведут в тюрьме 8 месяцев за оскорбления форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

В матче Ла Лиги минувшего сезона болельщики Летучих мышей оскорбляли игрока мадридской команды. Бурная реакция Винисиуса вынудила руководство чемпионата подать иск в суд.

К судебному заседанию присоединились представители «Реала» и Бразильской конфедерации футбола.

Фанам после отбытия тюремного заключения будет запрещено посещать испанские стадионы в течение двух лет.

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расизм Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: BBC
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c_a_p2
А от що робити з чорними расистами?
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+3
Первый Среди Равных
Через цю мавпу, якій скрізь ввижається расизм, троє людей потрапили в тюрму. 
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+2
Gargantua
это правильно
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-3
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