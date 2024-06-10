Оскорбляли Винисиуса. Три фана получили тюремные сроки за расизм
Первый подобный вердикт в истории страны
Впервые в истории Испании футбольные болельщики получили тюремное наказание за расизм. Три фана «Валенсии» проведут в тюрьме 8 месяцев за оскорбления форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.
В матче Ла Лиги минувшего сезона болельщики Летучих мышей оскорбляли игрока мадридской команды. Бурная реакция Винисиуса вынудила руководство чемпионата подать иск в суд.
К судебному заседанию присоединились представители «Реала» и Бразильской конфедерации футбола.
Фанам после отбытия тюремного заключения будет запрещено посещать испанские стадионы в течение двух лет.
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