Оскорбляли Винисиуса. Три фана получили тюремные сроки за расизм

Впервые в истории Испании футбольные болельщики получили тюремное наказание за расизм. Три фана «Валенсии» проведут в тюрьме 8 месяцев за оскорбления форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

В матче Ла Лиги минувшего сезона болельщики Летучих мышей оскорбляли игрока мадридской команды. Бурная реакция Винисиуса вынудила руководство чемпионата подать иск в суд.

К судебному заседанию присоединились представители «Реала» и Бразильской конфедерации футбола.

Фанам после отбытия тюремного заключения будет запрещено посещать испанские стадионы в течение двух лет.