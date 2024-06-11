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  4. Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
Испания
11 июня 2024, 18:45 | Обновлено 11 июня 2024, 18:57
1220
0

Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс

Артем согласился перейти в «Атлетико»

11 июня 2024, 18:45 | Обновлено 11 июня 2024, 18:57
1220
0
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». По информации авторитетного издания Relevo, Довбик уже достиг принципиальной договоренности с «Атлетико» об условиях личного контракта. Приоритетом для Довбика всегда было остаться в Ла Лиге, ему нравится Испания. «Наполи» также следит за игроком, но ему больше нравится вариант с «Атлетико».

Проблемой может стать лишь то, что «Атлетико» пока не готов заплатить за Довбика «Жироне» 40 миллионов евро, клубы пока далеки от договоренности о трансфере.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Relevo
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