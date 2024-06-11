Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». По информации авторитетного издания Relevo, Довбик уже достиг принципиальной договоренности с «Атлетико» об условиях личного контракта. Приоритетом для Довбика всегда было остаться в Ла Лиге, ему нравится Испания. «Наполи» также следит за игроком, но ему больше нравится вариант с «Атлетико».

Проблемой может стать лишь то, что «Атлетико» пока не готов заплатить за Довбика «Жироне» 40 миллионов евро, клубы пока далеки от договоренности о трансфере.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.