Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
Артем согласился перейти в «Атлетико»
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.
Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». По информации авторитетного издания Relevo, Довбик уже достиг принципиальной договоренности с «Атлетико» об условиях личного контракта. Приоритетом для Довбика всегда было остаться в Ла Лиге, ему нравится Испания. «Наполи» также следит за игроком, но ему больше нравится вариант с «Атлетико».
Проблемой может стать лишь то, что «Атлетико» пока не готов заплатить за Довбика «Жироне» 40 миллионов евро, клубы пока далеки от договоренности о трансфере.
В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эксперименты закончены. Пора определять основу
Президент ФВУ рассказал Sport.ua, каковы настоящие корни конфликта с gold generation