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Испания
11 июня 2024, 17:20 |
207
0

Трансфер Довбика в испанский гранд близок к срыву. Что случилось?

«Атлетико» не готов заплатить «Жироне» 40 млн

11 июня 2024, 17:20 |
207
0
Трансфер Довбика в испанский гранд близок к срыву. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Однако пока переговоры «матрасников» с «Жироной» зашли в тупик, ведь клуб из Мадрида не готов заплатить 40 миллионов евро, а жиронцы уступки в цене не делают. По этой причине «Атлетико» будет не просто выиграть конкуренцию у других клубов, которые претендуют на Довбика. Украинцем интересуют команды АПЛ, которые готовы заплатить за игрока 40 млн и каталонская «Барселона».

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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