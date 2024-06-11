Трансфер Довбика в испанский гранд близок к срыву. Что случилось?

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Однако пока переговоры «матрасников» с «Жироной» зашли в тупик, ведь клуб из Мадрида не готов заплатить 40 миллионов евро, а жиронцы уступки в цене не делают. По этой причине «Атлетико» будет не просто выиграть конкуренцию у других клубов, которые претендуют на Довбика. Украинцем интересуют команды АПЛ, которые готовы заплатить за игрока 40 млн и каталонская «Барселона».

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.