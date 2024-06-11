Барса получит от УЕФА компенсацию за травму де Йонга. Хватит на лечение?

Полузащитник испанской «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг пропустит Евро-2024 из-за травмы.

Ранее сообщалось, что игрок прибыл в лагерь национальной команды и даже попал в окончательную ее заявку на турнир, но все же не сможет сыграть на чемпионате Европы. Де Йонг отправится в клуб лечить повреждение голеностопа.

«Барселона» получит от УЕФА выплаты за участие Френки в сборах «оранжевых» перед Евро-2024. В соответствии с программой клубных льгот УЕФА и ФИФА за каждого игрока, попавшего в окончательную заявку своей сборной, клубы получают по 10 тыс евро в день в течение 10 дней до первого матча на турнире.

Так что «Барселона» получит 50 тыс евро за участие де Йонга в сборах команды Нидерландов с 6 по 10 июня.