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  4. ФОТО. Байер презентовал форму на следующий сезон
Германия
11 июня 2024, 14:25 |
658
0

ФОТО. Байер презентовал форму на следующий сезон

Новый комплект формы для чемпионов Германии

11 июня 2024, 14:25 |
658
0
ФОТО. Байер презентовал форму на следующий сезон
ФК Байер

Свежеиспеченный чемпион Германии, леверкузенский «Байер», презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025 от своего технического спонсора, компании «Castore».

Форма выполнена в традиционных для «Байера» цветах: красные футболки с черным воротником и рукавами.

Ранее «Байер» объявил о своем первом летнем подписании.

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Байер игровая форма фото
Олег Дидух Источник: ФК Байер
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