Германия11 июня 2024, 14:25 |
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ФОТО. Байер презентовал форму на следующий сезон
Новый комплект формы для чемпионов Германии
11 июня 2024, 14:25 |
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Свежеиспеченный чемпион Германии, леверкузенский «Байер», презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025 от своего технического спонсора, компании «Castore».
Форма выполнена в традиционных для «Байера» цветах: красные футболки с черным воротником и рукавами.
Ранее «Байер» объявил о своем первом летнем подписании.
Fresh threads ⚫️🔴#Wirtz | #Bayer04 #Werkself pic.twitter.com/7PG1ukMCwl— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) June 11, 2024
The details 😍#Bayer04 #Werkself pic.twitter.com/IxGTTf2X6T— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) June 11, 2024
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