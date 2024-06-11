ФОТО. Байер презентовал форму на следующий сезон

Свежеиспеченный чемпион Германии, леверкузенский «Байер», презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025 от своего технического спонсора, компании «Castore».

Форма выполнена в традиционных для «Байера» цветах: красные футболки с черным воротником и рукавами.

Ранее «Байер» объявил о своем первом летнем подписании.