ОФИЦИАЛЬНО. Байер объявил о первом летнем подписании
Чемпионы Германии приобрели Жануэля Белосяна из «Ренна»
Леверкузенский «Байер» официально объявил о подписании центрального защитника французского «Ренна» Жануэля Белосяна.
Отмечается, что 19-летний футболист подписал с «фармацевтами» контракт, который будет действовать до завершения сезона 2028/29.
Интересно, что в сезоне 2021/22 Жануэль Белосян стал настоящим спасителем донецкого «Шахтера», когда в матче плей-офф Лиги Европы забил автогол на 119-й минуте матча, чем помог «горнякам» перевести игру в победную серию пенальти.
В этой кампании Жануэль Белосян провел 23 матча, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
#BienvenueBelocian 🤝 😊✍️⚫️🔴— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 7, 2024
Der französische U21-Nationalspieler Jeanuël Belocian wechselt zur kommenden Saison vom Erstligisten FC @staderennais zum Deutschen Fußball-Meister und Pokalsieger unters Kreuz.#Bayer04 | #Werkself | #Belocian pic.twitter.com/TTkstMp4AQ
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