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Германия
10 июня 2024, 11:10 |
1191
0

ОФИЦИАЛЬНО. Байер объявил о первом летнем подписании

Чемпионы Германии приобрели Жануэля Белосяна из «Ренна»

10 июня 2024, 11:10 |
1191
0
ОФИЦИАЛЬНО. Байер объявил о первом летнем подписании
ФК Байер. Жануэль Белосян (справа)

Леверкузенский «Байер» официально объявил о подписании центрального защитника французского «Ренна» Жануэля Белосяна.

Отмечается, что 19-летний футболист подписал с «фармацевтами» контракт, который будет действовать до завершения сезона 2028/29.

Интересно, что в сезоне 2021/22 Жануэль Белосян стал настоящим спасителем донецкого «Шахтера», когда в матче плей-офф Лиги Европы забил автогол на 119-й минуте матча, чем помог «горнякам» перевести игру в победную серию пенальти.

В этой кампании Жануэль Белосян провел 23 матча, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Байер
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