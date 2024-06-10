ОФИЦИАЛЬНО. Байер объявил о первом летнем подписании

Леверкузенский «Байер» официально объявил о подписании центрального защитника французского «Ренна» Жануэля Белосяна.

Отмечается, что 19-летний футболист подписал с «фармацевтами» контракт, который будет действовать до завершения сезона 2028/29.

Интересно, что в сезоне 2021/22 Жануэль Белосян стал настоящим спасителем донецкого «Шахтера», когда в матче плей-офф Лиги Европы забил автогол на 119-й минуте матча, чем помог «горнякам» перевести игру в победную серию пенальти.

В этой кампании Жануэль Белосян провел 23 матча, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.