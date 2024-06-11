Опытный защитник Кривбасса останется в структуре криворожского клуба

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин в эксклюзивном комментарии Sport.ua рассказал о ситуации с контрактами футболистов команды и будущем Вячеслава Рябова, который недавно завершил карьеру.

– Артем, что-то можете сказать о возможных кадровых изменениях в команде?

– У всех футболистов контракты до 30 июня, поэтому сейчас что-то говорить об этом пока нет смысла.

– Недавно завершил карьеру защитник «Кривбасса» Вячеслав Рябов. Ему предлагали остаться в клубе?

– Он остается в клубе. Уже скоро выйдем с официальной информацией, какую должность получит Вячеслав Рябов. Сейчас идут некоторые переговоры, но то, что он будет работать в «Кривбассе» – это 100%.

По итогам прошлого сезона «Кривбасс» занял третье место в турнирной таблице УПЛ.

Криворожская команда начнет свой путь в еврокубках с третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии соревнований запланирована на 22 июля. Матчи пройдут - 8 и 15 августа.

Ранее вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин в эксклюзивном комментарии Sport.ua отреагировал на новость о том, что криворожская команда будет играть матчи еврокубков в Кишиневе.