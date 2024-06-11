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  4. Опытный защитник Кривбасса останется в структуре криворожского клуба
Украина. Премьер лига
11 июня 2024, 14:02 |
172
0

Опытный защитник Кривбасса останется в структуре криворожского клуба

Вскоре об этом сообщат официально

11 июня 2024, 14:02 |
172
0
Опытный защитник Кривбасса останется в структуре криворожского клуба
ФК Кривбасс. Вячеслав Рябов

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин в эксклюзивном комментарии Sport.ua рассказал о ситуации с контрактами футболистов команды и будущем Вячеслава Рябова, который недавно завершил карьеру.

– Артем, что-то можете сказать о возможных кадровых изменениях в команде?
– У всех футболистов контракты до 30 июня, поэтому сейчас что-то говорить об этом пока нет смысла.

– Недавно завершил карьеру защитник «Кривбасса» Вячеслав Рябов. Ему предлагали остаться в клубе?
– Он остается в клубе. Уже скоро выйдем с официальной информацией, какую должность получит Вячеслав Рябов. Сейчас идут некоторые переговоры, но то, что он будет работать в «Кривбассе» – это 100%.

По итогам прошлого сезона «Кривбасс» занял третье место в турнирной таблице УПЛ.

Криворожская команда начнет свой путь в еврокубках с третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии соревнований запланирована на 22 июля. Матчи пройдут - 8 и 15 августа.

Ранее вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин в эксклюзивном комментарии Sport.ua отреагировал на новость о том, что криворожская команда будет играть матчи еврокубков в Кишиневе.

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Источник: Кривбасс заинтересован в подписании защитника Шахтера
Кривбасс Кривой Рог Артем Гагарин Вячеслав Рябов инсайд завершение карьеры
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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