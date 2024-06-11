Вице-президент Кривбасса: Вариант еврокубков в Кишиневе не рассматривается
В клубе прокомментировали ситуацию с выбором домашней арены на еврокубки
Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин в эксклюзивном комментарии Sport.ua отреагировал на новость о том, что криворожская команда будет играть матчи еврокубков в Кишиневе.
- Артем, появилась информация, что «Кривбасс» домашние матчи квалификации Лиги Европы будет проводить в Кишиневе. Можете это подтвердить?
- Нет, не могу.
- А этот вариант рассматривается?
- Этот вариант рассматривался когда-то, а сейчас – нет.
- Тогда, возможно, это будет Германия или Польша?
- Смотрите, я пока не могу ничего конкретного сказать, потому что еще ведутся переговоры и есть некоторые трудности. Сейчас еще нечего комментировать, – сказал Гагарин.
«Кривбасс» начнет свой путь в еврокубках с третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии соревнований запланирована на 22 июля. Матчи пройдут – 8 и 15 августа.
Ранее сообщалось, что легионер из Ганы покидает «Кривбасс».
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