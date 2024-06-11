Вице-президент Кривбасса: Вариант еврокубков в Кишиневе не рассматривается

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин в эксклюзивном комментарии Sport.ua отреагировал на новость о том, что криворожская команда будет играть матчи еврокубков в Кишиневе.

- Артем, появилась информация, что «Кривбасс» домашние матчи квалификации Лиги Европы будет проводить в Кишиневе. Можете это подтвердить?

- Нет, не могу.

- А этот вариант рассматривается?

- Этот вариант рассматривался когда-то, а сейчас – нет.

- Тогда, возможно, это будет Германия или Польша?

- Смотрите, я пока не могу ничего конкретного сказать, потому что еще ведутся переговоры и есть некоторые трудности. Сейчас еще нечего комментировать, – сказал Гагарин.

«Кривбасс» начнет свой путь в еврокубках с третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии соревнований запланирована на 22 июля. Матчи пройдут – 8 и 15 августа.

Ранее сообщалось, что легионер из Ганы покидает «Кривбасс».