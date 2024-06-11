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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Волновался, что мог не попасть на Евро»
Чемпионат Европы
11 июня 2024, 13:42 |
366
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Волновался, что мог не попасть на Евро»

Хавбек сборной Украины – о восстановлении после травмы

11 июня 2024, 13:42 |
366
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Волновался, что мог не попасть на Евро»
УАФ. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко признался, что из-за травмы задней поверхности бедра мог не попасть в заявку сборной Украины на Евро-2024:

«Волновался, что мог не попасть на Евро. Для меня вторая часть сезона была тяжелой, потому что имел две травмы. После восстановления я играл не так много, как всегда играю, поэтому я волновался. Я понимал, что в заявке 26 футболистов и на каждой позиции сейчас есть по 3-4 человека на позицию. Я доволен, что я сейчас здесь».

Напомним, сегодня, 11 июня Украина сыграет товарищеский матч против Молдовы.

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Тарас Степаненко сборная Украины по футболу Евро-2024 травма
Олег Дидух Источник: ВЗбирна
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