Тарас СТЕПАНЕНКО: «Волновался, что мог не попасть на Евро»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко признался, что из-за травмы задней поверхности бедра мог не попасть в заявку сборной Украины на Евро-2024:

«Волновался, что мог не попасть на Евро. Для меня вторая часть сезона была тяжелой, потому что имел две травмы. После восстановления я играл не так много, как всегда играю, поэтому я волновался. Я понимал, что в заявке 26 футболистов и на каждой позиции сейчас есть по 3-4 человека на позицию. Я доволен, что я сейчас здесь».

Напомним, сегодня, 11 июня Украина сыграет товарищеский матч против Молдовы.