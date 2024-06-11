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  4. Не Милан. Довбика заинтересовал вариант с трансфером в другой гранд Серии А
Италия
11 июня 2024, 12:31 | Обновлено 11 июня 2024, 12:35
960
2

Не Милан. Довбика заинтересовал вариант с трансфером в другой гранд Серии А

Украинец может перейти в «Наполи»

11 июня 2024, 12:31 | Обновлено 11 июня 2024, 12:35
960
2
Не Милан. Довбика заинтересовал вариант с трансфером в другой гранд Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации Il Meridiano Sport, трансфер украинского форварда является приоритетным для итальянского «Наполи». Представители неаполитанцев уже связались с окружением Довбика. Отмечается, что Артем заинтересован в переходе в итальянский гранд.

Кроме Довбика, «Наполи» рассматривает на позицию форварда Ромелу Лукаку.

Ранее сообщалось, что Довбиком интересуется «Милан».

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Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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В Милан , на х_й то Наполи
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