Не Милан. Довбика заинтересовал вариант с трансфером в другой гранд Серии А

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации Il Meridiano Sport, трансфер украинского форварда является приоритетным для итальянского «Наполи». Представители неаполитанцев уже связались с окружением Довбика. Отмечается, что Артем заинтересован в переходе в итальянский гранд.

Кроме Довбика, «Наполи» рассматривает на позицию форварда Ромелу Лукаку.

Ранее сообщалось, что Довбиком интересуется «Милан».