Не Милан. Довбика заинтересовал вариант с трансфером в другой гранд Серии А
Украинец может перейти в «Наполи»
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.
По информации Il Meridiano Sport, трансфер украинского форварда является приоритетным для итальянского «Наполи». Представители неаполитанцев уже связались с окружением Довбика. Отмечается, что Артем заинтересован в переходе в итальянский гранд.
Кроме Довбика, «Наполи» рассматривает на позицию форварда Ромелу Лукаку.
Ранее сообщалось, что Довбиком интересуется «Милан».
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