В Испании уверены в Лунине в преддверии Евро-2024. Пояснили, почему так

В Испании дана оценка готовности голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина к тому, чтобы стать основным в сборной Украины на Евро-2024 и помочь своей национальной команде добиться успеха.

В доказательство такого утверждения приводятся показатели украинца в сезоне-2023/2024 на клубном уровне. В частности, упор делается на тот факт, что Лунин помог «Реалу» дойти до финала Лиги чемпионов, в котором была одержана победа 2:0 над дортмундской «Боруссией».

Увы, Андрей в финальном поединке из-за простуды не сыграл, но сейчас уже здоров и готов доказать главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву свое право на место в старте.

«Все указывает на то, что это будет игрок «Реала» [Андрей Лунин]. Даже Трубин, который играет в стартовом составе «Бенфики», кажется «сдает полотенце», – говорится в материале ведущего испанского издания Marca. – Прогресс Лунина превосходен. Кроме того, он отличный парень, который пережил большое давление. Участие Лунина в плей-офф [Евро-2024] было хорошим выбором, потому что он помог команде квалифицироваться на Евро».

Напомним, Андрей Лунин защищал ворота украинской команды в стыковых поединках с Боснией и Герцеговиной (2:1) и Исландией (2:1).

Как известно, сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе вместе с командами Румынии, Словакии и Бельгии.