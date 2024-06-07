Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?

Британское издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших голкиперов планеты на данный момент.

На первой позиции в реестре расположился голкипер «Ливерпуля» Алиссон.

В топ-3 также вошли Эдерсон из «Манчестер Сити», а также Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».

Замыкает рейтинг FourFourTwo из 10 голкиперов бельгиец Тибо Куртуа из мадридского «Реала», который львиную долю нынешнего клубного сезона из-за травмы не играл. Зато составители рейтинга совершенно проигнорировали украинца Андрея Лунина, который провел в «Реале» отличный сезон ввиду отсутствия Куртуа.

Рейтинг голкиперов (версия FourFourTwo)

1. Алиссон («Ливерпуль»)

2. Эдерсон («Манчестер Сити»)

3. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

4. Майк Меньян («Милан»)

5. Мануэль Нойер («Бавария»)

6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)

7. Ян Облак («Атлетико»)

8. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

9. Ян Зоммер («Интер»)

10. Тибо Куртуа («Реал»)

Ранее была названа десятка лучших нападающих мира по версии FourFourTwo.