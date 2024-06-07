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Англия
07 июня 2024, 13:25 | Обновлено 07 июня 2024, 13:40
1246
1

Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?

Издание FourFourTwo презентовало рейтинг топовых вратарей

07 июня 2024, 13:25 | Обновлено 07 июня 2024, 13:40
1246
1
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Британское издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших голкиперов планеты на данный момент.

На первой позиции в реестре расположился голкипер «Ливерпуля» Алиссон.

В топ-3 также вошли Эдерсон из «Манчестер Сити», а также Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».

Замыкает рейтинг FourFourTwo из 10 голкиперов бельгиец Тибо Куртуа из мадридского «Реала», который львиную долю нынешнего клубного сезона из-за травмы не играл. Зато составители рейтинга совершенно проигнорировали украинца Андрея Лунина, который провел в «Реале» отличный сезон ввиду отсутствия Куртуа.

Рейтинг голкиперов (версия FourFourTwo)

  • 1. Алиссон («Ливерпуль»)
  • 2. Эдерсон («Манчестер Сити»)
  • 3. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)
  • 4. Майк Меньян («Милан»)
  • 5. Мануэль Нойер («Бавария»)
  • 6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
  • 7. Ян Облак («Атлетико»)
  • 8. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
  • 9. Ян Зоммер («Интер»)
  • 10. Тибо Куртуа («Реал»)

Ранее была названа десятка лучших нападающих мира по версии FourFourTwo.

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Андрей Лунин Алиссон Эдерсон Марк-Андре тер Штеген Тибо Куртуа Джанлуиджи Доннарумма Майк Меньян Мануэль Нойер Ян Облак Эмилиано Мартинес Ян Зоммер
Юрій Остроумов Источник: FourFourTwo
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