Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Издание FourFourTwo презентовало рейтинг топовых вратарей
Британское издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших голкиперов планеты на данный момент.
На первой позиции в реестре расположился голкипер «Ливерпуля» Алиссон.
В топ-3 также вошли Эдерсон из «Манчестер Сити», а также Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».
Замыкает рейтинг FourFourTwo из 10 голкиперов бельгиец Тибо Куртуа из мадридского «Реала», который львиную долю нынешнего клубного сезона из-за травмы не играл. Зато составители рейтинга совершенно проигнорировали украинца Андрея Лунина, который провел в «Реале» отличный сезон ввиду отсутствия Куртуа.
Рейтинг голкиперов (версия FourFourTwo)
- 1. Алиссон («Ливерпуль»)
- 2. Эдерсон («Манчестер Сити»)
- 3. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)
- 4. Майк Меньян («Милан»)
- 5. Мануэль Нойер («Бавария»)
- 6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
- 7. Ян Облак («Атлетико»)
- 8. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
- 9. Ян Зоммер («Интер»)
- 10. Тибо Куртуа («Реал»)
Ранее была названа десятка лучших нападающих мира по версии FourFourTwo.
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