Названа десятка лучших нападающих мира. №1 – лучше Мбаппе и Холанда

Британское издание FourFourTwo презентовало обновленную версию десятки лучших нападающих планеты на данный момент.

Лучшим нападающим мира является англичанан Гарри Кейн, который на клубном уровне защищает цвета мюнхенской «Баварии». В топ-3 реестра он опередил француза Килиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанда.

Лучшие нападающие мира (версия FourFourTwo)

1. Гарри Кейн («Бавария»)

2. Килиан Мбаппе («Реал»)

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

4. Виктор Осимхен («Наполи»)

5. Александер Исак («Ньюкасл»)

6. Лаутаро Мартинес («Интер»)

7. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)

8. Виктор Дьокереш («Спортинг»)

9. Олли Уоткинс («Астон Вилла»)

10. Рандаль Коло Муани («ПСЖ»)

Ранее Гарри Кейн назвал лучшего нападающего из компании с Шевченко и другими.