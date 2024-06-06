Англия06 июня 2024, 14:25 | Обновлено 06 июня 2024, 14:32
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Названа десятка лучших нападающих мира. №1 – лучше Мбаппе и Холанда
FourFourTwo – о лучших голеадорах
06 июня 2024, 14:25 | Обновлено 06 июня 2024, 14:32
768
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Британское издание FourFourTwo презентовало обновленную версию десятки лучших нападающих планеты на данный момент.
Лучшим нападающим мира является англичанан Гарри Кейн, который на клубном уровне защищает цвета мюнхенской «Баварии». В топ-3 реестра он опередил француза Килиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанда.
Лучшие нападающие мира (версия FourFourTwo)
- 1. Гарри Кейн («Бавария»)
- 2. Килиан Мбаппе («Реал»)
- 3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- 4. Виктор Осимхен («Наполи»)
- 5. Александер Исак («Ньюкасл»)
- 6. Лаутаро Мартинес («Интер»)
- 7. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)
- 8. Виктор Дьокереш («Спортинг»)
- 9. Олли Уоткинс («Астон Вилла»)
- 10. Рандаль Коло Муани («ПСЖ»)
Ранее Гарри Кейн назвал лучшего нападающего из компании с Шевченко и другими.
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