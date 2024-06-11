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  4. Наставник Англии оценил шансы сборной на Евро-2024. Не самоуверенно?
Чемпионат Европы
11 июня 2024, 10:12 | Обновлено 11 июня 2024, 10:21
275
0

Наставник Англии оценил шансы сборной на Евро-2024. Не самоуверенно?

Гарет Саутгейт рассказал об амбициях своего коллектива

11 июня 2024, 10:12 | Обновлено 11 июня 2024, 10:21
275
0
Наставник Англии оценил шансы сборной на Евро-2024. Не самоуверенно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о шансах команды на чемпионате Европы 2024, который 14 июня возьмет старт в Германии.

«Мы показываем стабильную игру на протяжении уже пяти или шести лет. Думаю, последние пять лет мы входили в пятерку лучших в мире, так как постоянно добивались хороших результатов. Теперь у нас есть опыт больших матчей в плей-офф, который нам здорово помогает.

Кроме того, наши игроки получили хороший опыт побед на клубном уровне, поэтому мы относимся к тем командам, которые искренне уверены, что способны обыграть любого. Очень часто команды заверяют, что едут побеждать, но ничем это не подкрепляют.

Наши слова подтверждены делами, мы были в одном ударе от титула чемпионов Европы, поэтому знаем, что возможно всё. Это своеобразный психологический прорыв. Теперь же нам нужно продвинуться еще на шаг вперед», – заявил Саутгейт.

Сборная Англии, напомним, является вице-чемпионом Евро-2020, на котором она проиграла в финале команде Италии в серии пенальти.

На Евро-2024 англичане выступят в группе со сборными Сербии, Дании и Словении.

Ранее Гарет Саутгейт высказался о поведении фанатов во время спарринга с Исландией, в котором англичане в Лондоне проиграли 0:1.

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Гарет Саутгейт Евро-2024 сборная Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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