Тренер Англии дал оценку свисту фанатов во время фиаско команды с Исландией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями от свиста болельщиков на лондонском стадионе «Уэмбли» во время товарищеского матча со сборной Исландии (0:1), который состоялся 7 июня.

«Я полностью понимаю свист. Мы не сыграли достаточно хорошо, чтобы поддерживать воодушевление болельщиков на протяжении всего матча. У нас были очень, очень хорошие моменты, которые стоило бы реализовывать. Это придало бы игре иную окраску и повлияло бы на уверенность наших соперников в себе.

Но это стало бы лишь маскировкой для некоторых недостатков, которые проявились в этой игре. Я многое из нее извлек. Но у меня нет сомнений в болельщиках. Они здесь, с нами, и это имеет огромное значение, но команда должна давать им достаточно действий у ворот, играть достаточно хорошо, интенсивно прессинговать и отбирать мяч, а мы этого не делали. Мы должны принять реакцию такой, какой она была», – признался Саутгейт.

Сборная Англии, как известно, готовится к Евро-2024, на групповой стадии которого сыграет в квартете с командами Дании, Словении и Сербии.