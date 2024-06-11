Без потерь. Известна официальная заявка сборной Украины на матч с Молдовой
Начало встречи в 19:00 по киевскому времени
11 июня в Кишиневе на стадионе «Зимбру» сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Молдовы.
В заявку на игру с Молдовой попали все футболисты, которые присутствуют в заявке нашей национальной команды на Евро-2024.
Официальная заявка сборной Украины на матч против Молдовы
Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.
Защитники: Ефим Конопля, Александр Сваток, Максим Таловеров, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Александр Зубков.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.
Молдова – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.
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