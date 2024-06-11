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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 10:09 | Обновлено 11 июня 2024, 10:11
927
0

Без потерь. Известна официальная заявка сборной Украины на матч с Молдовой

Начало встречи в 19:00 по киевскому времени

11 июня 2024, 10:09 | Обновлено 11 июня 2024, 10:11
927
0
Без потерь. Известна официальная заявка сборной Украины на матч с Молдовой
УАФ. Сергей Ребров

11 июня в Кишиневе на стадионе «Зимбру» сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Молдовы.

В заявку на игру с Молдовой попали все футболисты, которые присутствуют в заявке нашей национальной команды на Евро-2024.

Официальная заявка сборной Украины на матч против Молдовы

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.
Защитники: Ефим Конопля, Александр Сваток, Максим Таловеров, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Александр Зубков.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.

Молдова – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

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Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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