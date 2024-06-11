Динамо рассматривает несколько вариантов усиления вместо покупки Герреро

Нападающий «Зари» Эдуардо Герреро не единственный вариант для «Динамо», которое продолжает поиски усиления линии атаки.

Сообщается, что киевский клуб имеет и другие опции по форвардам, их «бело-синие» сейчас рассматривают.

При этом, «Динамо» продолжает вести переговоры с «Зарей» и предложило несколько вариантов сделки по Герреро. Президенту луганчан Евгению Геллеру больше нравится опция полной оплаты трансфера, чем вариант деньги + обмен игроками.

В сезоне Украинской Премьер-лиги 2023/24 Эдуардо Герреро провел 23 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.2 миллиона евро.