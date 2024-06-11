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Украина. Премьер лига
11 июня 2024, 09:50 | Обновлено 11 июня 2024, 09:51
1543
0

Динамо рассматривает несколько вариантов усиления вместо покупки Герреро

Киевский клуб имеет и другие опции по форвардам

11 июня 2024, 09:50 | Обновлено 11 июня 2024, 09:51
1543
0
Динамо рассматривает несколько вариантов усиления вместо покупки Герреро
ФК Заря Луганск. Эдуардо Герреро

Нападающий «Зари» Эдуардо Герреро не единственный вариант для «Динамо», которое продолжает поиски усиления линии атаки.

Сообщается, что киевский клуб имеет и другие опции по форвардам, их «бело-синие» сейчас рассматривают.

При этом, «Динамо» продолжает вести переговоры с «Зарей» и предложило несколько вариантов сделки по Герреро. Президенту луганчан Евгению Геллеру больше нравится опция полной оплаты трансфера, чем вариант деньги + обмен игроками.

В сезоне Украинской Премьер-лиги 2023/24 Эдуардо Герреро провел 23 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.2 миллиона евро.

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Динамо Киев трансферы Евгений Геллер Заря Луганск трансферы УПЛ Эдуардо Герреро
Владимир Клепач Источник: Sportarena
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