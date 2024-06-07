Динамо предлагает 1.5 млн евро и 2 игроков за лидера Зари

Киевское «Динамо» предложило луганской «Заре» 1.5 миллиона евро и полузащитников Владимира Шепелева с Александром Андриевским в обмен на панамского нападающего Эдуардо Герреро, сообщает Zaryalg.

Однако, по информации источника, это предложение не устраивает президента клуба Евгения Геллера, который хочет получить за 24-летнего футболиста 4 миллиона евро.

В сезоне Украинской Премьер-лиги 2023/24 Эдуардо Герреро провел 23 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.2 миллиона евро.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что готов рассмотреть предложения по Владимиру Шепелеву и Александру Андриевскому.