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  4. Динамо предлагает 1.5 млн евро и 2 игроков за лидера Зари
Украина. Премьер лига
07 июня 2024, 10:48 |
4212
9

Динамо предлагает 1.5 млн евро и 2 игроков за лидера Зари

Эдуардо Герреро интересен киевлянам

07 июня 2024, 10:48 |
4212
9
Динамо предлагает 1.5 млн евро и 2 игроков за лидера Зари
ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

Киевское «Динамо» предложило луганской «Заре» 1.5 миллиона евро и полузащитников Владимира Шепелева с Александром Андриевским в обмен на панамского нападающего Эдуардо Герреро, сообщает Zaryalg.

Однако, по информации источника, это предложение не устраивает президента клуба Евгения Геллера, который хочет получить за 24-летнего футболиста 4 миллиона евро.

В сезоне Украинской Премьер-лиги 2023/24 Эдуардо Герреро провел 23 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.2 миллиона евро.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что готов рассмотреть предложения по Владимиру Шепелеву и Александру Андриевскому.

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Эдуардо Герреро Владимир Шепелев Александр Андриевский Евгений Геллер Динамо Киев Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Комментарии 9
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LexХХХ
Як же це принизливо для Шепелєва та Андріївського. На тобі небоже, що мені негоже☹️
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+3
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Gargantua
Это не достойное предложение. Геллеру нужны деньги а не игроки, а Герреро стоит 4 млн.
Это лучший форвард в УПЛ.
Надо давать не меньше 3, и тогда можно доплатить игроками.
Ну или некую хитрую рассрочку.
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+3
Chunga-Changa
Губа не дура)
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0
ViAn
Якщо Динамо дійсно потрібен Гереро, то він буде підписаний. Не один Андрієвський і Шепелєв є активами. є ще Яцик, Михайленко, Супряга, Сирота, Вікентій Волошин, Антон Боль... Є кого запропонувати, насправді. Треба врахувати відносини між президентами. Тому якщо панамець дійсно потрібен, то він буде в Динамо.
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0
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AK.228
Якщо сурок вдвічі збільшіть суму, то може і відбутися трансфер 
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0
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