Динамо предлагает 1.5 млн евро и 2 игроков за лидера Зари
Эдуардо Герреро интересен киевлянам
Киевское «Динамо» предложило луганской «Заре» 1.5 миллиона евро и полузащитников Владимира Шепелева с Александром Андриевским в обмен на панамского нападающего Эдуардо Герреро, сообщает Zaryalg.
Однако, по информации источника, это предложение не устраивает президента клуба Евгения Геллера, который хочет получить за 24-летнего футболиста 4 миллиона евро.
В сезоне Украинской Премьер-лиги 2023/24 Эдуардо Герреро провел 23 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.2 миллиона евро.
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что готов рассмотреть предложения по Владимиру Шепелеву и Александру Андриевскому.
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