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  4. Экс-игрок Шахтера рассказал, как хотел ударить Луческу после игры с Барсой
Украина. Премьер лига
11 июня 2024, 10:08 |
1869
0

Экс-игрок Шахтера рассказал, как хотел ударить Луческу после игры с Барсой

Разван Рац разозлился на своего наставника

11 июня 2024, 10:08 |
1869
0
Экс-игрок Шахтера рассказал, как хотел ударить Луческу после игры с Барсой
Digi Sport. Разван Рац

Румынский экс-игрок «Шахтера» Разван Рац рассказал о конфликте с экс-тренером «горняков» Мирчей Луческу после матча с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:5).

«Я тогда давал интервью после матча и Луческу прошел мимо меня и сказал: «Скажи им, что мы пропустили два гола из-за тебя!».

Я был шокирован, хотелось схватить микрофон и ударить его по голове, я не шучу! Я хотел взять микрофон и запихнуть ему в горло или ударить его. Но я сразу подумал, что это будет конец моей карьеры», – сказал Рац.

Ранее бывший игрок донецкого «Шахтера» Разван Рац оценил шансы сборной Румынии на групповом этапе Евро-2024, где команда сыграет с Украиной, Бельгией и Словакией.

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Источник: Кривбасс заинтересован в подписании защитника Шахтера
Разван Рац Мирча Луческу Шахтер Донецк Лига чемпионов Барселона Барселона - Шахтер
Дмитро Олійник Источник: iAM SPORT
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