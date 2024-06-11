Экс-игрок Шахтера рассказал, как хотел ударить Луческу после игры с Барсой
Разван Рац разозлился на своего наставника
Румынский экс-игрок «Шахтера» Разван Рац рассказал о конфликте с экс-тренером «горняков» Мирчей Луческу после матча с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:5).
«Я тогда давал интервью после матча и Луческу прошел мимо меня и сказал: «Скажи им, что мы пропустили два гола из-за тебя!».
Я был шокирован, хотелось схватить микрофон и ударить его по голове, я не шучу! Я хотел взять микрофон и запихнуть ему в горло или ударить его. Но я сразу подумал, что это будет конец моей карьеры», – сказал Рац.
Ранее бывший игрок донецкого «Шахтера» Разван Рац оценил шансы сборной Румынии на групповом этапе Евро-2024, где команда сыграет с Украиной, Бельгией и Словакией.
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