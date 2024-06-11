Федерер стал почетным доктором Дартмутского колледжа

20-кратный чемпион турниров Grand Slam Роджер Федерер получил звание почетного доктора Дартмутского колледжа.

«Я буквально во второй раз ступил на территорию колледжа. Но по какой-то причине они присваивают мне докторскую степень. С сегодняшнего дня я – доктор Роджер», – сказал Федерер.

Основаниями для присуждения почетной степени являются гуманитарный и благотворительный вклад в общество.

Также легенданый теннисист произнес 25-минутную речь на церемонии вручения дипломов выпускникам 2024 года.

Например, швейцарский теннисист, который завершил карьеру в 2022 году, поделился своим опытом перехода на новый этап жизни. Федерер сравнил свой выход на пенсию с окончанием школы, отметив: «Ребята, я чувствую вашу боль. Я знаю, каково это, когда люди постоянно спрашивают, какие у тебя планы на оставшуюся часть жизни. Они спрашивают меня, чем ты занимаешься теперь, когда ты не профессиональный теннисист? Я не знаю, и это нормально – не знать». Подчеркивая, что отсутствие ответов на все вопросы – это часть процесса взросления и адаптации.