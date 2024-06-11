Михал ПРОБЕЖ: «Левандовски получил небольшую травму»

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал повреждение форварда команды Роберта Левандовски, которого пришлось заменить в первом тайме игры против Турции (2:1).

«Роберт Левандовски получил небольшую травму и с этим не должно быть проблем, а Кароль Свидерски вывихнул лодыжку. Только после обследования мы узнаем больше», – сказал Пробеж.

Травму в матче против сборной Украины получил также другой форвард Аркадиуш Милик, в результате чего не сыграет на Евро.