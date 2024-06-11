Другие новости11 июня 2024, 04:20 | Обновлено 11 июня 2024, 04:57
18
0
Михал ПРОБЕЖ: «Левандовски получил небольшую травму»
Она не должна помешать форварду сыграть на Евро
11 июня 2024, 04:20 | Обновлено 11 июня 2024, 04:57
18
0
Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал повреждение форварда команды Роберта Левандовски, которого пришлось заменить в первом тайме игры против Турции (2:1).
«Роберт Левандовски получил небольшую травму и с этим не должно быть проблем, а Кароль Свидерски вывихнул лодыжку. Только после обследования мы узнаем больше», – сказал Пробеж.
Травму в матче против сборной Украины получил также другой форвард Аркадиуш Милик, в результате чего не сыграет на Евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июня 2024, 12:04 13
Сергей Палкин удивлен поведением «шпор» в ситуации с Манором Соломоном
Футбол | 10 июня 2024, 20:54 12
Президент УЕФА хочет вернуть страну-агрессора на международные турниры
Бокс | 10.06.2024, 05:31
Футбол | 11.06.2024, 03:11
Футбол | 10.06.2024, 11:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.06.2024, 13:12
10.06.2024, 04:12
10.06.2024, 01:12
10.06.2024, 19:08 26
09.06.2024, 13:20 56
Футбол
Теннис