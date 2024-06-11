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11 июня 2024, 04:20 | Обновлено 11 июня 2024, 04:57
18
0

Михал ПРОБЕЖ: «Левандовски получил небольшую травму»

Она не должна помешать форварду сыграть на Евро

11 июня 2024, 04:20 | Обновлено 11 июня 2024, 04:57
18
0
Михал ПРОБЕЖ: «Левандовски получил небольшую травму»
www.rmf24.pl. Михал Пробеж

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал повреждение форварда команды Роберта Левандовски, которого пришлось заменить в первом тайме игры против Турции (2:1).

«Роберт Левандовски получил небольшую травму и с этим не должно быть проблем, а Кароль Свидерски вывихнул лодыжку. Только после обследования мы узнаем больше», – сказал Пробеж.

Травму в матче против сборной Украины получил также другой форвард Аркадиуш Милик, в результате чего не сыграет на Евро.

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товарищеские матчи сборная Турции по футболу сборная Польши по футболу Михал Пробеж Роберт Левандовски
Сергей Рипьюк Источник
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