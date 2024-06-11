Чехия – Северная Македония – 2:1. Два гола хозяев с пенальти. Видео голов

В преддверии Евро национальные сборные продолжают готовиться к нему с помощью товарищеских поединков. Сборная Чехии обыграла Северную Македонию со счетом 2:1, забив два гола с пенальти, причем решающий из них – на 90+9 минуте.

Товарищеский матч

Чехия – Северная Македония – 2:1

Голы: Шик, 60, пен, Барак, 90+9, пен – Алими, 65

Чехия: Станек, Крейч, Гранач, Голеш (Лингр, 90), Соучек, Провод (Хорий, 72), Гложек (Шулц, 66), Доудера, Цоуфал (Юрасек, 66), Шик (Хитил, 66), Кухта (Барак, 72)

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Велкоски, Зайков (Серафимов, 72), Алиоски (Квамили, 90), Костадинов, Алими, Атанасов, Ашковски (Дымоски, 77), Элмаз (Ильязовски, 90), Трайковски (Ристовски, 77)