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Чехия
10.06.2024 19:00 – FT 2 : 1
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11 июня 2024, 01:40 | Обновлено 11 июня 2024, 02:03
25
0

Чехия – Северная Македония – 2:1. Два гола хозяев с пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского поединка

11 июня 2024, 01:40 | Обновлено 11 июня 2024, 02:03
25
0
Чехия – Северная Македония – 2:1. Два гола хозяев с пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В преддверии Евро национальные сборные продолжают готовиться к нему с помощью товарищеских поединков. Сборная Чехии обыграла Северную Македонию со счетом 2:1, забив два гола с пенальти, причем решающий из них – на 90+9 минуте.

Товарищеский матч

Чехия – Северная Македония – 2:1

Голы: Шик, 60, пен, Барак, 90+9, пен – Алими, 65

Чехия: Станек, Крейч, Гранач, Голеш (Лингр, 90), Соучек, Провод (Хорий, 72), Гложек (Шулц, 66), Доудера, Цоуфал (Юрасек, 66), Шик (Хитил, 66), Кухта (Барак, 72)

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Велкоски, Зайков (Серафимов, 72), Алиоски (Квамили, 90), Костадинов, Алими, Атанасов, Ашковски (Дымоски, 77), Элмаз (Ильязовски, 90), Трайковски (Ристовски, 77)

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Антонин Барак (Чехия).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Isnik Alimi (Северная Македония).
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Патрик Шик (Чехия).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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