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Англия
11 июня 2024, 00:06 |
164
0

Манчестер Юнайтед определился с ценой на Санчо. Хотят продать этим летом

«Красные дьяволы» надеются получить 45 миллионов евро

11 июня 2024, 00:06 |
164
0
Манчестер Юнайтед определился с ценой на Санчо. Хотят продать этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение этим летом продать английского вингера Джейдона Санчо, который вторую половину нынешнего сезона провел в аренде в «Боруссии» Дортмунд.

За своего игрока «Красные дьяволы» хотят получить как минимум 45 миллионов евро. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ была информация о том, что Санчо готов вернуться в «Манчестер Юнайтед», но только при одном условии: если будет уволен нынешний главный тренер Эрик тен Хаг, с которым у него конфликт.

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Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ аренда игрока Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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