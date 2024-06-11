Манчестер Юнайтед определился с ценой на Санчо. Хотят продать этим летом

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение этим летом продать английского вингера Джейдона Санчо, который вторую половину нынешнего сезона провел в аренде в «Боруссии» Дортмунд.

За своего игрока «Красные дьяволы» хотят получить как минимум 45 миллионов евро. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ была информация о том, что Санчо готов вернуться в «Манчестер Юнайтед», но только при одном условии: если будет уволен нынешний главный тренер Эрик тен Хаг, с которым у него конфликт.