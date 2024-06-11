Англия11 июня 2024, 00:06 |
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Манчестер Юнайтед определился с ценой на Санчо. Хотят продать этим летом
«Красные дьяволы» надеются получить 45 миллионов евро
11 июня 2024, 00:06 |
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Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение этим летом продать английского вингера Джейдона Санчо, который вторую половину нынешнего сезона провел в аренде в «Боруссии» Дортмунд.
За своего игрока «Красные дьяволы» хотят получить как минимум 45 миллионов евро. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее в СМИ была информация о том, что Санчо готов вернуться в «Манчестер Юнайтед», но только при одном условии: если будет уволен нынешний главный тренер Эрик тен Хаг, с которым у него конфликт.
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