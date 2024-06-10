Клуб Миколенко предложил 30 миллионов на форварда Челси
Армандо Бройя может продолжить карьеру в «Эвертоне»
Клуб Виталия Миколенко, «Эвертон», предложил «Челси» 30 миллионов фунтов стерлингов за форварда сборной Албании Армандо Бройю. Об этом сообщает авторитетный британский журналист Бен Джейкобс.
По его информации, клубы находятся в ежедневном контакте. «Эвертон» надеется на быстрое продвижение в переговорах по поводу трансфера.
При этом, «Эвертон» является не единственным претендентом на Бройю. Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему форварду со стороны «Милана». В сезоне 2023/2024 на счету Бройи 1 гол в 21 матче АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В символическую команду попали три действующих игрока сборной
Легендарный американский боксер отметил силу Джорджа Формана