Клуб Миколенко предложил 30 миллионов на форварда Челси

Клуб Виталия Миколенко, «Эвертон», предложил «Челси» 30 миллионов фунтов стерлингов за форварда сборной Албании Армандо Бройю. Об этом сообщает авторитетный британский журналист Бен Джейкобс.

По его информации, клубы находятся в ежедневном контакте. «Эвертон» надеется на быстрое продвижение в переговорах по поводу трансфера.

При этом, «Эвертон» является не единственным претендентом на Бройю. Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему форварду со стороны «Милана». В сезоне 2023/2024 на счету Бройи 1 гол в 21 матче АПЛ.