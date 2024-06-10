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  4. Клуб Миколенко предложил 30 миллионов на форварда Челси
Англия
10 июня 2024, 23:25 |
773
1

Клуб Миколенко предложил 30 миллионов на форварда Челси

Армандо Бройя может продолжить карьеру в «Эвертоне»

10 июня 2024, 23:25 |
773
1
Клуб Миколенко предложил 30 миллионов на форварда Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Армандо Бройя

Клуб Виталия Миколенко, «Эвертон», предложил «Челси» 30 миллионов фунтов стерлингов за форварда сборной Албании Армандо Бройю. Об этом сообщает авторитетный британский журналист Бен Джейкобс.

По его информации, клубы находятся в ежедневном контакте. «Эвертон» надеется на быстрое продвижение в переговорах по поводу трансфера.

При этом, «Эвертон» является не единственным претендентом на Бройю. Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему форварду со стороны «Милана». В сезоне 2023/2024 на счету Бройи 1 гол в 21 матче АПЛ.

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Эвертон Армандо Бройя Челси трансферы трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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samird
Ну не знаю. По тих іграх, що я бачив - він дубовенький та близько тих грошей не вартує. Не чим не кращий за Бету. Якщо він коштує 30, то Довбик має коштувати мільйонів 80.
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