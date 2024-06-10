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Украина. Премьер лига
10 июня 2024, 23:45 | Обновлено 10 июня 2024, 23:47
674
0

Источник: Кривбасс заинтересован в подписании защитника Шахтера

Александр Драмбаев может продолжить карьеру в Кривом Роге

10 июня 2024, 23:45 | Обновлено 10 июня 2024, 23:47
674
0
Источник: Кривбасс заинтересован в подписании защитника Шахтера
Instagram. Александр Драмбаев

Криворожский «Кривбасс» заинтересован в подписании защитника «Шахтера» Александра Драмбаева, информирует паблик Бей-Беги.

23-летний футболист в минувшем сезоне выступал на правах аренды за хорватский «Осиек».

Переговоры между «Шахтером» и криворожским клубом продолжаются. Игрок не против вернуться в Украину и присоединиться к бронзовым призерам УПЛ.

Драмбаев провел за «Осиек» 16 матчей чемпионата Хорватии и 1 поединок в национальном кубке, а также 3 встречи в Лиге конференций, без забитых голов.

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Александр Драмбаев Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ
Николай Степанюк Источник: Бей-беги
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