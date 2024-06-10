Источник: Кривбасс заинтересован в подписании защитника Шахтера

Криворожский «Кривбасс» заинтересован в подписании защитника «Шахтера» Александра Драмбаева, информирует паблик Бей-Беги.

23-летний футболист в минувшем сезоне выступал на правах аренды за хорватский «Осиек».

Переговоры между «Шахтером» и криворожским клубом продолжаются. Игрок не против вернуться в Украину и присоединиться к бронзовым призерам УПЛ.

Драмбаев провел за «Осиек» 16 матчей чемпионата Хорватии и 1 поединок в национальном кубке, а также 3 встречи в Лиге конференций, без забитых голов.