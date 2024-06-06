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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 14:14 | Обновлено 06 июня 2024, 14:15
709
0

Источник: защитник Шахтера заинтересовал клубы экзотического чемпионата

Александр Драмбаев может продолжить карьеру в Японии

06 июня 2024, 14:14 | Обновлено 06 июня 2024, 14:15
709
0
Источник: защитник Шахтера заинтересовал клубы экзотического чемпионата
УАФ. Александр Драмбаев

Украинский защитник донецкого «Шахтера» Александр Драмбаев заинтересовал несколько клубов из чемпионата Японии, сообщает Telegram-канал «Бий-біжи».

Стоит отметить, что сейчас 23-летний футболист на правах аренды защищает цвета хорватского «Осиека». В июне 2024 года игрок должен вернуться в «Шахтер», контракт с которым у него действует до завершения сезона 2024/25.

В этой кампании Александр Драмбаев провел 16 матчей в чемпионате Хорватии, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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