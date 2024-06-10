Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Филиппов рассказал, какая у Днепра-1 задолженность по зарплате
Украина. Премьер лига
10 июня 2024, 23:31 | Обновлено 10 июня 2024, 23:47
763
0

Филиппов рассказал, какая у Днепра-1 задолженность по зарплате

По словам игрока, долги получаются уже немаленькие

10 июня 2024, 23:31 | Обновлено 10 июня 2024, 23:47
763
0
Филиппов рассказал, какая у Днепра-1 задолженность по зарплате
СК Днепр-1. Александр Филиппов

Нападающий «Днепра-1» Александр Филиппов рассказал, какова задолженность в клубе по зарплате:

«Есть достаточно большая задолженность. Будем надеяться, что клуб приличный и сделает все возможное, чтобы рассчитаться с игроками.

Потому что мы выполняли свою работу и выкладывались на сто процентов».

По данным журналиста Виктора Вацко, в «Днепре-1» еще не выплатили зарплату за февраль 2024 года.

Коммерческий директор днепрян Вячеслав Фридман подтвердил, что на клуб наложен трансферный бан.

По теме:
Стало известно, когда Русол трудоустроится в Карпатах
Два игрока Днепра-1 останутся в команде Максимова
Не Вакула. Днепр-1 интересуется игроком Миная
Днепр-1 долги Александр Филиппов зарплаты трансферный бан
Николай Степанюк Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сборная провела предматчевую тренировку накануне игры с Молдовой
Футбол | 10 июня 2024, 22:53 0
ФОТО. Сборная провела предматчевую тренировку накануне игры с Молдовой
ФОТО. Сборная провела предматчевую тренировку накануне игры с Молдовой

Товарищеский матч Молдова – Украина пройдет 11 июня в 19:00 в Кишиневе

Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Футбол | 10 июня 2024, 03:01 13
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала

Украинца заинтересовал вариант с «Атлетико»

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 10.06.2024, 09:39
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
ЧЕФЕРИН: «Мы уже обсуждали вопрос допуска юношеских сборных россии»
Футбол | 10.06.2024, 20:54
ЧЕФЕРИН: «Мы уже обсуждали вопрос допуска юношеских сборных россии»
ЧЕФЕРИН: «Мы уже обсуждали вопрос допуска юношеских сборных россии»
Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»
Бокс | 10.06.2024, 09:53
Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»
Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина
Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина
09.06.2024, 17:29 3
Футбол
На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024
На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024
10.06.2024, 10:21 8
Футбол
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
10.06.2024, 11:51 10
Футбол
Нападающий Днепра-1 определился с новым клубом
Нападающий Днепра-1 определился с новым клубом
10.06.2024, 12:21
Футбол
Жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком. Что случилось?
Жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком. Что случилось?
10.06.2024, 02:01 14
Бокс
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
10.06.2024, 04:12
Бокс
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
10.06.2024, 11:06 7
Бокс
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на Ролан Гаррос 2024
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на Ролан Гаррос 2024
09.06.2024, 08:01
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем