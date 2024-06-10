Филиппов рассказал, какая у Днепра-1 задолженность по зарплате

Нападающий «Днепра-1» Александр Филиппов рассказал, какова задолженность в клубе по зарплате:

«Есть достаточно большая задолженность. Будем надеяться, что клуб приличный и сделает все возможное, чтобы рассчитаться с игроками.

Потому что мы выполняли свою работу и выкладывались на сто процентов».

По данным журналиста Виктора Вацко, в «Днепре-1» еще не выплатили зарплату за февраль 2024 года.

Коммерческий директор днепрян Вячеслав Фридман подтвердил, что на клуб наложен трансферный бан.