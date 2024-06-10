Украина. Премьер лига10 июня 2024, 23:31 | Обновлено 10 июня 2024, 23:47
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Филиппов рассказал, какая у Днепра-1 задолженность по зарплате
По словам игрока, долги получаются уже немаленькие
10 июня 2024, 23:31 | Обновлено 10 июня 2024, 23:47
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Нападающий «Днепра-1» Александр Филиппов рассказал, какова задолженность в клубе по зарплате:
«Есть достаточно большая задолженность. Будем надеяться, что клуб приличный и сделает все возможное, чтобы рассчитаться с игроками.
Потому что мы выполняли свою работу и выкладывались на сто процентов».
По данным журналиста Виктора Вацко, в «Днепре-1» еще не выплатили зарплату за февраль 2024 года.
Коммерческий директор днепрян Вячеслав Фридман подтвердил, что на клуб наложен трансферный бан.
Читайте также:На Днепр-1 снова наложен трансферный бан. Известна причина
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