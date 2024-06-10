ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с одним из лидеров

Киевская «Оболонь» официально сообщила о продлении контракта с одним из лидеров команды, хавбеком Русланом Черненко. Новое соглашение с 31-летним украинским полузащитником рассчитано еще на один год – до лета 2025 года.

Черненко выступает за «Оболонь» с 2022 года. В сезоне 2023/2024 провел за киевский клуб 34 матча во всех турнирах и отличился в них 4 голами и 4 результативными передачами.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что, кроме Черненко, в конце июня истекают контракты у еще шести игроков «Оболони»: вратарей Артема Кичака и Александра Рыбки, защитника Владислава Приймака, хавбеков Евгения Запорожца и Дмитрия Нагиева, а также форварда Ростислава Таранухи.