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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с одним из лидеров
Украина. Премьер лига
10 июня 2024, 23:05 |
387
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с одним из лидеров

Руслан Черненко останется в клубе еще на год

10 июня 2024, 23:05 |
387
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с одним из лидеров
ФК Оболонь. Руслан Черненко

Киевская «Оболонь» официально сообщила о продлении контракта с одним из лидеров команды, хавбеком Русланом Черненко. Новое соглашение с 31-летним украинским полузащитником рассчитано еще на один год – до лета 2025 года.

Черненко выступает за «Оболонь» с 2022 года. В сезоне 2023/2024 провел за киевский клуб 34 матча во всех турнирах и отличился в них 4 голами и 4 результативными передачами.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что, кроме Черненко, в конце июня истекают контракты у еще шести игроков «Оболони»: вратарей Артема Кичака и Александра Рыбки, защитника Владислава Приймака, хавбеков Евгения Запорожца и Дмитрия Нагиева, а также форварда Ростислава Таранухи.

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Оболонь Киев продление контракта Руслан Черненко
Олег Дидух Источник: ФК Оболонь
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