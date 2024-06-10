Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Талант Динамо интересен трем клубам из Италии и одному – из Испании
Украина. Премьер лига
10 июня 2024, 22:44 |
725
0

Талант Динамо интересен трем клубам из Италии и одному – из Испании

17-летний Кирилл Пашко нынешним летом может покинуть Украину

10 июня 2024, 22:44 |
725
0
Талант Динамо интересен трем клубам из Италии и одному – из Испании
instagram.com/kirill.pashkoo

Три клуба итальянской Серии А и один клуб испанской Ла Лиги проявляют интерес к 17-летнему вингеру «Динамо» U-19 Кириллу Пашко.

Итальянские «Фиорентина», «Аталанта» и «Болонья», а также испанская «Жирона» собрали информацию о Пашко и готовы летом предпринять попытку подписать талантливого украинца.

Контракт Пашко с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.

Ожидается, что киевский клуб будет открыт к вопросу трансфера Пашко, однако постарается выручить от сделки как можно большую сумму отступных.

«Аталанта» рассматривает Пашко под свою команду U-23, «Болонья» и «Фиорентина» оценивают украинца в свои юношеские коллективы, а «Жирона» рассчитывает подписать Кирилла для того, чтобы тот поначалу играл за дубль каталонцев.

Ранее блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывал о сильных качествах Кирилла Пашко, которого президент «Динамо» Игорь Суркис называл «новым Цыганковым».

По теме:
Источник: ключевого игрока Черноморца хочет купить клуб Первой лиги
Источник: Милан – главный претендент на Довбика, есть новый вариант в АПЛ
Усиление перед ЛЧ. Жирона пытается подписать молодого хавбека
Динамо Киев Болонья Аталанта Фиорентина Жирона трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы
Алексей Сливченко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Футбол | 10 июня 2024, 11:51 10
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины

В символическую команду попали три действующих игрока сборной

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 10 июня 2024, 09:39 5
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Польша – Турция. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 10.06.2024, 20:46
Польша – Турция. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Польша – Турция. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Футбол | 10.06.2024, 19:08
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
Бокс | 10.06.2024, 02:32
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
08.06.2024, 17:19 18
Бокс
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?
09.06.2024, 20:20
Футбол
Турция и Германия провели сверхрезультативный матч в Лиге наций
Турция и Германия провели сверхрезультативный матч в Лиге наций
09.06.2024, 13:12
Волейбол
Не ужился с Роналду. Аль-Наср готов продать звездного нападающего
Не ужился с Роналду. Аль-Наср готов продать звездного нападающего
08.06.2024, 16:03
Футбол
В Испании назвали главных претендентов на Довбика. Цена вопроса €45-50 млн
В Испании назвали главных претендентов на Довбика. Цена вопроса €45-50 млн
08.06.2024, 21:24 7
Футбол
Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале
Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале
08.06.2024, 17:56 12
Футбол
Жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком. Что случилось?
Жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком. Что случилось?
10.06.2024, 02:01 14
Бокс
Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем
Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем
08.06.2024, 23:34 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем