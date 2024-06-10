Талант Динамо интересен трем клубам из Италии и одному – из Испании
17-летний Кирилл Пашко нынешним летом может покинуть Украину
Три клуба итальянской Серии А и один клуб испанской Ла Лиги проявляют интерес к 17-летнему вингеру «Динамо» U-19 Кириллу Пашко.
Итальянские «Фиорентина», «Аталанта» и «Болонья», а также испанская «Жирона» собрали информацию о Пашко и готовы летом предпринять попытку подписать талантливого украинца.
Контракт Пашко с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.
Ожидается, что киевский клуб будет открыт к вопросу трансфера Пашко, однако постарается выручить от сделки как можно большую сумму отступных.
«Аталанта» рассматривает Пашко под свою команду U-23, «Болонья» и «Фиорентина» оценивают украинца в свои юношеские коллективы, а «Жирона» рассчитывает подписать Кирилла для того, чтобы тот поначалу играл за дубль каталонцев.
Ранее блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывал о сильных качествах Кирилла Пашко, которого президент «Динамо» Игорь Суркис называл «новым Цыганковым».
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