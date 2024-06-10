Талант Динамо интересен трем клубам из Италии и одному – из Испании

Три клуба итальянской Серии А и один клуб испанской Ла Лиги проявляют интерес к 17-летнему вингеру «Динамо» U-19 Кириллу Пашко.

Итальянские «Фиорентина», «Аталанта» и «Болонья», а также испанская «Жирона» собрали информацию о Пашко и готовы летом предпринять попытку подписать талантливого украинца.

Контракт Пашко с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.

Ожидается, что киевский клуб будет открыт к вопросу трансфера Пашко, однако постарается выручить от сделки как можно большую сумму отступных.

«Аталанта» рассматривает Пашко под свою команду U-23, «Болонья» и «Фиорентина» оценивают украинца в свои юношеские коллективы, а «Жирона» рассчитывает подписать Кирилла для того, чтобы тот поначалу играл за дубль каталонцев.

Ранее блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывал о сильных качествах Кирилла Пашко, которого президент «Динамо» Игорь Суркис называл «новым Цыганковым».