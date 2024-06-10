Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эдуардо КАМАВИНГА: «Реал – идеальный клуб для Мбаппе»
Испания
10 июня 2024, 22:37 |
114
0

Эдуардо КАМАВИНГА: «Реал – идеальный клуб для Мбаппе»

Хавбек сборной Франции – о своем новом одноклубнике

10 июня 2024, 22:37 |
114
0
Эдуардо КАМАВИНГА: «Реал – идеальный клуб для Мбаппе»
УЕФА. Эдуардо Камавинга

Центральный полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга прокомментировал переход в мадридский клуб своего партнера по сборной Франции Килиана Мбаппе:

«Переход в «Реал» – логичное продолжение его карьеры. Ему нужен был такой клуб после «ПСЖ».

У него есть личные цели, и «Реал» поможет Килиану их реализовать. Это касается и коллективных целей, поскольку Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов.

Поэтому я считаю «Реал» идеальным клубом для Мбаппе и вообще для любого футболиста высокого уровня», – заявил Камавинга.

По теме:
Составлен рейтинг фаворитов Евро: Франция первая, Украина – в топ-15
Оскорбляли Винисиуса. Три фана получили тюремные сроки за расизм
Реал сделал заявление по поводу клубного ЧМ. Анчелотти объяснил свои слова
Эдуардо Камавинга Реал Мадрид Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу
Олег Дидух Источник: Téléfoot
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»
Бокс | 10 июня 2024, 09:53 0
Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»
Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»

Джордж высоко оценил Джо Фрейзера

Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары
Бокс | 10 июня 2024, 11:22 3
Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары
Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары

Украинец оценил мощь Кори Сандерса

Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Футбол | 10.06.2024, 11:51
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Стало известно, когда Русол трудоустроится в Карпатах
Футбол | 10.06.2024, 20:38
Стало известно, когда Русол трудоустроится в Карпатах
Стало известно, когда Русол трудоустроится в Карпатах
ЧЕФЕРИН: «Мы уже обсуждали вопрос допуска юношеских сборных россии»
Футбол | 10.06.2024, 20:54
ЧЕФЕРИН: «Мы уже обсуждали вопрос допуска юношеских сборных россии»
ЧЕФЕРИН: «Мы уже обсуждали вопрос допуска юношеских сборных россии»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
10.06.2024, 02:32
Бокс
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
08.06.2024, 22:59
Футбол
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
10.06.2024, 05:31 11
Бокс
Топ-10 футболистов, не попавших на чемпионат Европы-2024
Топ-10 футболистов, не попавших на чемпионат Европы-2024
09.06.2024, 07:10 14
Футбол
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
08.06.2024, 17:19 18
Бокс
Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем
Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем
08.06.2024, 23:34 3
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
10.06.2024, 09:39 5
Футбол
Не ужился с Роналду. Аль-Наср готов продать звездного нападающего
Не ужился с Роналду. Аль-Наср готов продать звездного нападающего
08.06.2024, 16:03
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем