Испания10 июня 2024, 22:37 |
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Эдуардо КАМАВИНГА: «Реал – идеальный клуб для Мбаппе»
Хавбек сборной Франции – о своем новом одноклубнике
10 июня 2024, 22:37 |
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Центральный полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга прокомментировал переход в мадридский клуб своего партнера по сборной Франции Килиана Мбаппе:
«Переход в «Реал» – логичное продолжение его карьеры. Ему нужен был такой клуб после «ПСЖ».
У него есть личные цели, и «Реал» поможет Килиану их реализовать. Это касается и коллективных целей, поскольку Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов.
Поэтому я считаю «Реал» идеальным клубом для Мбаппе и вообще для любого футболиста высокого уровня», – заявил Камавинга.
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