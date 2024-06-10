Эдуардо КАМАВИНГА: «Реал – идеальный клуб для Мбаппе»

Центральный полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга прокомментировал переход в мадридский клуб своего партнера по сборной Франции Килиана Мбаппе:

«Переход в «Реал» – логичное продолжение его карьеры. Ему нужен был такой клуб после «ПСЖ».

У него есть личные цели, и «Реал» поможет Килиану их реализовать. Это касается и коллективных целей, поскольку Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов.

Поэтому я считаю «Реал» идеальным клубом для Мбаппе и вообще для любого футболиста высокого уровня», – заявил Камавинга.