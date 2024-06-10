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  4. Джейми КАРРАГЕР: «Италия не выйдет из группы на Евро-2024»
Чемпионат Европы
10 июня 2024, 22:26 |
743
0

Джейми КАРРАГЕР: «Италия не выйдет из группы на Евро-2024»

Экс-защитник сборной Англии не верит в «Скуадру Адзурру»

10 июня 2024, 22:26 |
743
0
Джейми КАРРАГЕР: «Италия не выйдет из группы на Евро-2024»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легендарный экс-защитник сборной Англии Джейми Каррагер считает, что сборная Италии не выйдет из группы на Евро-2024:

«В группе B сыграют Испания, Италия, Хорватия и Албания. На мой взгляд, в этом сама суть группы смерти – все будут терять очки, и я бы предположил, что все решится в последнем туре. Это сложно, но я бы поставил Испанию на первое место.

Хорваты станут вторыми. Луке Модричу 38 лет, он старше Уэйна Руни и все еще играет, и Лука один из величайших футболистов в истории. Следом расположатся Италия и Албания.

При этом Италия не выйдет в плей-офф. Из-за того, в какую трудную группу они попали, они не попадут в топ-4 лучших третьих мест».

Ранее Жозе Моуриньо заявил, что у сборной Италии не очень талантливое поколение.

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Олег Дидух Источник: The Telegraph
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