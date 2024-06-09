Жозе МОУРИНЬО: «У Италии не очень талантливое поколение»

Новый главный тренер стамбульского «Фенербахче» Жозе Моуриньо поделился своим мнением по поводу главных фаворитов предстоящего Евро-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июня в Германии:

«Наверное, практически все думают так же, как и я. Португалия, Англия, Франция, затем Германия и Испания.

Италия? Не думаю. У них не очень талантливое поколение. Не думаю, что они снова выиграют», – цитируют Моуриньо португальские СМИ.

Ранее стала известна зарплата, которую 61-летний португалец будет получать в «Фенербахче».