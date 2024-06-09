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  4. Жозе МОУРИНЬО: «У Италии не очень талантливое поколение»
Чемпионат Европы
09 июня 2024, 12:27 |
411
1

Жозе МОУРИНЬО: «У Италии не очень талантливое поколение»

Тренер «Фенербахче» – о фаворитах Евро-2024

09 июня 2024, 12:27 |
411
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Жозе МОУРИНЬО: «У Италии не очень талантливое поколение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Новый главный тренер стамбульского «Фенербахче» Жозе Моуриньо поделился своим мнением по поводу главных фаворитов предстоящего Евро-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июня в Германии:

«Наверное, практически все думают так же, как и я. Португалия, Англия, Франция, затем Германия и Испания.

Италия? Не думаю. У них не очень талантливое поколение. Не думаю, что они снова выиграют», – цитируют Моуриньо португальские СМИ.

Ранее стала известна зарплата, которую 61-летний португалец будет получать в «Фенербахче».

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Олег Дидух Источник: O Jogo
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