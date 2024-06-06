Стала известна зарплата Моуриньо в Фенербахче
Жозе будет получать 10.5 миллионов евро в год
1 июня легендарный 61-летний португальский специалист Жозе Моуриньо официально возглавил турецкий клуб «Фенербахче».
Как сообщает ESPN, португалец будет зарабатывать 10,5 миллионов евро в год. Такая сумма прописана в отчете для инвесторов.
О никаких бонусах для Жозе в контракте не упоминается.
Источник также отмечает, что главная задача для Моуриньо в «Фенербахче» – выиграть чемпионат Турции 2024/25. В последний раз «желтые канарки» брали золотые медали национального первенства в 2014 году.
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