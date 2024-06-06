Стала известна зарплата Моуриньо в Фенербахче

1 июня легендарный 61-летний португальский специалист Жозе Моуриньо официально возглавил турецкий клуб «Фенербахче».

Как сообщает ESPN, португалец будет зарабатывать 10,5 миллионов евро в год. Такая сумма прописана в отчете для инвесторов.

О никаких бонусах для Жозе в контракте не упоминается.

Источник также отмечает, что главная задача для Моуриньо в «Фенербахче» – выиграть чемпионат Турции 2024/25. В последний раз «желтые канарки» брали золотые медали национального первенства в 2014 году.