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Чемпионат Европы
10 июня 2024, 21:59 | Обновлено 10 июня 2024, 22:46
1417
0

Соперник сборной Украины поедет на Евро-2024 с 24 игроками вместо 26

Тома Менье не едет с командой в Германию

10 июня 2024, 21:59 | Обновлено 10 июня 2024, 22:46
1417
0
Соперник сборной Украины поедет на Евро-2024 с 24 игроками вместо 26
Getty Images/Global Images Ukraine. Тома Менье

Соперник сборной Украины по групповому этапу Евро-2024, Бельгия, прибудет в Германию для участия в Евро-2024 в ближайшую среду, 12 июня.

Фланговый защитник «Трабзонспора» Тома Менье с командой в Германию не отправится из-за полученной недавно травмы.

«Тома Менье не сможет поехать в Германию в среду из-за мышечной травмы. Его ждут дополнительные медицинские обследования, которые будут проведены в ближайшие дни», – сообщается в пресс-релизе сборной Бельгии.

При этом заменять Менье в заявке на другого игрока бельгийцы не собираются. Таким образом, вместе с главным тренером Доменико Тедеско отправятся всего 24 игрока: в окончательной заявке команды на турнир изначально было 25 игроков вместо 26 возможных.

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Тома Менье сборная Бельгии по футболу травма Евро-2024 чемпионат Европы по футболу
Олег Дидух Источник: Федерация футбола Бельгии
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