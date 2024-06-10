Соперник сборной Украины поедет на Евро-2024 с 24 игроками вместо 26
Тома Менье не едет с командой в Германию
Соперник сборной Украины по групповому этапу Евро-2024, Бельгия, прибудет в Германию для участия в Евро-2024 в ближайшую среду, 12 июня.
Фланговый защитник «Трабзонспора» Тома Менье с командой в Германию не отправится из-за полученной недавно травмы.
«Тома Менье не сможет поехать в Германию в среду из-за мышечной травмы. Его ждут дополнительные медицинские обследования, которые будут проведены в ближайшие дни», – сообщается в пресс-релизе сборной Бельгии.
При этом заменять Менье в заявке на другого игрока бельгийцы не собираются. Таким образом, вместе с главным тренером Доменико Тедеско отправятся всего 24 игрока: в окончательной заявке команды на турнир изначально было 25 игроков вместо 26 возможных.
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