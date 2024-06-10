Названо место и время матча отбора к женскому ЧЕ между Украиной и Хорватией
Матч 6-го тура квалификации Евро-2025 пройдет 16 июля в Скопье
Определено место проведения домашнего матча национальной женской сборной Украины в квалификационном турнире Евро-2025.
Украинская ассоциация футбола при поддержке Футбольной федерации Северной Македонии согласовала с УЕФА место проведения матча женской сборной Украины по отбору к чемпионату Европы 2025.
Поединок заключительного 6-го тура Украина – Хорватия пройдет в Скопье, столице Северной Македонии, на стадионе тренировочного центра местной федерации футбола (FFM Training Centre), способного принять на своих трибунах около 2,5 тысяч зрителей.
Встреча начнется 16 июля в 20:00 по Киеву.
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