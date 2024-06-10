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Чемпионат Европы
10 июня 2024, 21:17 | Обновлено 10 июня 2024, 21:33
204
0

Названо место и время матча отбора к женскому ЧЕ между Украиной и Хорватией

Матч 6-го тура квалификации Евро-2025 пройдет 16 июля в Скопье

10 июня 2024, 21:17 | Обновлено 10 июня 2024, 21:33
204
0
Названо место и время матча отбора к женскому ЧЕ между Украиной и Хорватией
УАФ

Определено место проведения домашнего матча национальной женской сборной Украины в квалификационном турнире Евро-2025.

Украинская ассоциация футбола при поддержке Футбольной федерации Северной Македонии согласовала с УЕФА место проведения матча женской сборной Украины по отбору к чемпионату Европы 2025.

Поединок заключительного 6-го тура Украина – Хорватия пройдет в Скопье, столице Северной Македонии, на стадионе тренировочного центра местной федерации футбола (FFM Training Centre), способного принять на своих трибунах около 2,5 тысяч зрителей.

Встреча начнется 16 июля в 20:00 по Киеву.

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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