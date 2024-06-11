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Испания
11 июня 2024, 00:12 |
617
0

Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины

«Милан» нацелился на Довбика

11 июня 2024, 00:12 |
617
0
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, итальянский «Милан» уже долгое время ведет переговоры с «Жироной» по трансферу Довбика. Отмечается, что Довбика порекомендовал «Милану» легендарный экс-нападающий Златан Ибрагимович, который является консультантом руководства клуба.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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Источник: Кривбасс заинтересован в подписании защитника Шахтера
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Милан трансферы Жирона Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Игорь Цыганык
Дмитро Олійник Источник: Циганик LIVE
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Wlad West
А, ну да, это же не кротовский сепар, кого тут обсуждать.
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