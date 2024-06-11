Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, итальянский «Милан» уже долгое время ведет переговоры с «Жироной» по трансферу Довбика. Отмечается, что Довбика порекомендовал «Милану» легендарный экс-нападающий Златан Ибрагимович, который является консультантом руководства клуба.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.