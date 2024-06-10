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  4. ЧЕФЕРИН: «Мы уже обсуждали вопрос допуска юношеских сборных россии»
Чемпионат Европы
10 июня 2024, 20:54 |
858
7

ЧЕФЕРИН: «Мы уже обсуждали вопрос допуска юношеских сборных россии»

Президент УЕФА хочет вернуть страну-агрессора на международные турниры

10 июня 2024, 20:54 |
858
7
ЧЕФЕРИН: «Мы уже обсуждали вопрос допуска юношеских сборных россии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин признался, что выступает не против возвращения юношеских сборных россии к международным соревнованиям:

«Мы уже обсуждали вопрос о том, не следует ли снова допустить к нашим соревнованиям юношеские сборные россии. В конце концов, почему это должно касаться детей, которые ещё не могут пойти на выборы в своей стране? Но на данный момент для этого нет никакой возможности, потому что некоторые ассоциации находятся под сильным влиянием своих правительств».

Ранее Мишел Платини выступил с критикой в адрес Чеферина.

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Олег Дидух Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Владислав Рейский
еще б сказал шо спорт вне политики и давайте все сборные их вернем - мудлан
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Buvellar
Підар гнойний!
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0
AK.228
Підор підор підорасня
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0
Saar
Чеферін, пішов нах... маріонетка
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0
Harun Bakircioğlu
"Нет никакой возможности" Ок, вопрос закрыт.
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0
umnuy2
какой же он уё.....к
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0
serhiy
А ті гандони ніяк грошима не можуть наїстися. Щоб ви вже подавилися !
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0
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