ЧЕФЕРИН: «Мы уже обсуждали вопрос допуска юношеских сборных россии»
Президент УЕФА хочет вернуть страну-агрессора на международные турниры
Президент УЕФА Александер Чеферин признался, что выступает не против возвращения юношеских сборных россии к международным соревнованиям:
«Мы уже обсуждали вопрос о том, не следует ли снова допустить к нашим соревнованиям юношеские сборные россии. В конце концов, почему это должно касаться детей, которые ещё не могут пойти на выборы в своей стране? Но на данный момент для этого нет никакой возможности, потому что некоторые ассоциации находятся под сильным влиянием своих правительств».
Ранее Мишел Платини выступил с критикой в адрес Чеферина.
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