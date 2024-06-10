ЧЕФЕРИН: «Мы уже обсуждали вопрос допуска юношеских сборных россии»

Президент УЕФА Александер Чеферин признался, что выступает не против возвращения юношеских сборных россии к международным соревнованиям:

«Мы уже обсуждали вопрос о том, не следует ли снова допустить к нашим соревнованиям юношеские сборные россии. В конце концов, почему это должно касаться детей, которые ещё не могут пойти на выборы в своей стране? Но на данный момент для этого нет никакой возможности, потому что некоторые ассоциации находятся под сильным влиянием своих правительств».

Ранее Мишел Платини выступил с критикой в адрес Чеферина.